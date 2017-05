Mollema hoopt minuten te pakken op concurrentie in tijdrit

Mollema eindigde zondag in bergrit naar de Blockhaus als vierde en staat ook op die plek in het klassement. "Daar had ik vooraf voor getekend, al ben ik nog niet helemaal waar ik moet zijn. Ik hoop nog wat te stijgen in het klassement", zegt de 30-jarige klimmer tegen Sporza.

De geboren Groninger kijkt uit naar de bijna 40 kilometer lange tijdrit van dinsdag. De rit van Foligno naar Montefalco gaat grotendeels vlak parcours, wat in het nadeel spreekt van een pure klimmer als rozetruidrager Nairo Quintana.

"Ik hoop dan ook dat ik minuten ga winnen", zegt Mollema. "Ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb veel getraind op mijn tijdritfiets en vorig jaar in de Tour reed ik ook een goede tijdrit. Die ging over een vergelijkbaar parcours."

Van de concurrentie verwacht Mollema het meest van Dumoulin in de tijdrit. "Tom is natuurlijk een ander verhaal", erkent de Trek-coureur. Op de klim van zondag zag Mollema hoe sterk de Limburger momenteel is. "We zaten lang samen en hij wilde dat ik overnam, maar hij was gewoon sterker. Nu kon ik mooi van hem profiteren, wie weet is het de volgende keer omgekeerd."

Kruijswijk

Voor Steven Kruijswijk verliep de bergrit teleurstellend. De kopman van Lotto-Jumbo verloor liefst drie minuten op Quintana en staat tiende in het klassement. "Dat was zeker niet waar ik op had gehoopt en wat ik had verwacht", zegt hij maandag tegen het AD.

"Het is belangrijk dat ik mezelf nu herpak. De koers duurt gelukkig nog twee weken. Hopelijk kan ik mij vooral in de laatste week herpakken. Daar is nog heel veel tijd te winnen."

Vorig jaar reed Kruijswijk lang in de roze trui. Hij verspeelde de eindzege in de laatste week door een valpartij, waarna hij als vierde eindigde. "Mijn voorbereiding is hetzelfde als vorig jaar, daar kan ik me aan vasthouden."

De 29-jarige Brabander is zijn zelfvertrouwen dan ook niet kwijt. "Ik zat vorig jaar in de positie dat ik dit soort mannen aankon. Ik moet het vertrouwen houden dat ik dat nu ook kan. Hopelijk kan ik over twee weken zeggen dat dit mijn enige slechte dag was."