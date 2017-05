Quintana: 'Dumoulin was beter dan verwacht op Blockhaus'

"Dumoulin was geweldig zondag", zei Quintana maandag op zijn persconferentie op de tweede rustdag van de Ronde van Italië.

"Hij heeft het wel vaker goed gedaan in de bergen, maar hij deed het gisteren echter beter dan ik verwacht had. Hij bleef zijn eigen tempo rijden en deed dat echt heel goed."

Quintana greep zondag de macht in de Giro door de negende rit te winnen. De kopman van Movistar kwam 24 seconden eerder over de streep dan nummer twee Thibaut Pinot en nummer drie Dumoulin.

De Fransman en de Nederlander hebben in het klassement respectievelijk 28 en 30 seconden achterstand op de roze trui. De Giro gaat dinsdag verder met een tijdrit van 39,8 kilometer. In die discipline is Dumoulin op papier veel sterker dan Quintana.

Tijdverlies

"Het is duidelijk dat ik normaal gesproken tijd zou moeten verliezen morgen", aldus de Colombiaan. "Dumoulin en Pinot zullen het absoluut beter gaan doen dan ik, maar ik hoop niet heel veel tijd te verliezen."

"Natuurlijk zou ik de roze trui graag behouden, maar we weten dat dat heel moeilijk gaat worden. Het is lastig te zeggen met welk tijdverlies ik tevreden zal zijn. Het is afwachten hoe ik me morgen voel over mijn optreden."

Matteo Pelucchi, de nummer laatst van het klassement, vertrekt dinsdag om 12.45 uur als eerste van de 190 renners voor zijn rit tegen de klok. Quintana is om 16.24 uur de laatste starter.

Steven Kruijswijk is om 15.57 uur de eerste van de drie Nederlandse kanshebbers die aan zijn tijdrit mag beginnen. Bauke Mollema start om 16.15 uur en Dumoulin om 16.18 uur.