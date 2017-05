Team Sunweb krijgt excuses van Giro-organisatie voor val Kelderman

Kelderman, de belangrijkste knecht van kopman Tom Dumoulin in de bergen, brak zondag in de negende etappe een vinger bij een botsing met een motor van de politie. Hij kon de rit daardoor niet afmaken.

Dumoulin kon de links van de weg geparkeerde motor nog net ontwijken, maar Kelderman niet. De 26-jarige Nederlander verloor zijn evenwicht en nam een flink aantal renners mee in zijn val.

"Ik begrijp niet wat die motor daar deed. Dit mag niet gebeuren", baalde Dumoulin na de etappe naar de top van de Blockhaus. Kelderman noemde het zelf "heel frustrerend" dat hij op deze manier de Giro moest verlaten.

Steun

RCS Sport ging maandagochtend langs bij Team Sunweb, volgens de ploeg om "zijn steun aan te bieden na de val van zondag". De organisatie vertelde dat de motor daar werd neergezet om de voorste groep te laten passeren zodat er andere renners beschermd konden worden.

"Natuurlijk spijt het me me heel erg wat er gebeurd is", aldus koersdirecteur Mauro Vegni tegen Cyclingnews. "Het was misschien een combinatie van een foute inschatting en een tragisch incident."

"Maar ik denk niet dat het juist is om de politie de schuld te geven. Ze beschermen de renners al zeventig jaar op geweldige wijze. De politie is natuurlijk ook geschokt door wat er gebeurd is."

Klassement

Dumoulin eindigde als derde in de zware negende etappe, op 24 seconden van winnaar Nairo Quintana. De Limburger staat in het klassement ook derde, op 30 seconden van de Colombiaan.

De Ronde van Italië gaat dinsdag verder met een tijdrit van 39,8 kilometer van Foligno naar Montefalco.