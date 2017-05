Kittel sprint naar winst in Californië, eindzege Van der Breggen

De renner van Quick-Step Floors verwees Peter Sagan en Elia Viviani naar de plaatsen twee en drie. Wouter Wippert finishte als negende en was daarmee de beste Nederlander.

Floris Gerts maakte deel uit van de kopgroep van de dag. Samen met zijn medevluchters werd de Nederlandse BMC-renner tien kilometer voor de streep ingerekend.

De Ronde van Californië maakt deel uit van de WorldTour. De Amerikaanse rittenkoers duurt tot en met zaterdag.

Van der Breggen

Bij de vrouwen verzekerde Anna van der Breggen zich al van de eindzege in de Ronde van Californië. De 27-jarige wielrenster van Boels-Dolmans nam zondag in de slotetappe via bonificatieseconden de leiderstrui over van de Amerikaanse Katie Hall.

De vierde etappe werd een prooi voor de Giorgia Bronzini. De Italiaanse renster van Whiggle High5 klopte in het criterium in Sacramento na 70 kilometer de Amerikaanse Coryn Rivera van Team Sunweb en Kirsten Wild van Cylance Pro Cycling.

Van der Breggen won dit jaar de drie koersen in het Ardense drieluik, Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In Californië eindigde de olympisch kampioene in twee etappes als tweede.