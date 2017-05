Kruijswijk hoopt in rit naar Blockhaus tijd terug te pakken

De kopman van Lotto-Jumbo verloor in de openingsrit dertien seconden op zijn rivalen, nadat hij bij een valpartij werd opgehouden. Hij is daarmee de nummer vijftien van het algemeen klassement.

"Het zal morgen volle bak zijn. Ik denk dat de klassementsrenners elkaar willen testen, want dit is de eerste echte aankomst bergop. Als de koers het toelaat, wil ik tijd terugpakken", zegt de 29-jarige Brabander op de site van zijn ploeg.

Volgens Kruijswijk, die 23 tellen toegeeft op rozetruidrager Bob Jungels, kunnen er 'gekke dingen' gebeuren in de tweede bergrit van deze Giro. Dinsdag reed het peloton al naar de Etna, maar toen waren de verschillen erg klein.

"Iedereen is al aardig aan het vermoeid raken, de warmte kan al een rol spelen. Deze week is het nog kinderspel geweest, maar zondag wordt het echt strijd. Dan zullen we zien of het allemaal echt genoeg is, wat ik in de benen en het lijf heb."

Beste Nederlander

Kruijswijk was in de achtste rit, gewonnen door Gorka Izagirre, goed bij de les. Hij kwam als negende over de meet in Peschici en was daarmee de beste Nederlander.

"Het was een lastige dag door de warmte en het draaien en keren. Zeker in de laatste veertig kilometer moest je goed vooraan rijden. De taakverdeling was perfect, dus dat heeft de ploeg goed gedaan."

Ook Tom Dumoulin en Bauke Mollema, de andere twee Nederlanders die in de Giro voor een goed klassement gaan, zaten in de voorste groep. Zij hebben vertrouwen in een goede afloop. "Als ik me goed voel, zal je me zeker vooraan zien", zei Dumoulin. En Mollema: "Ik moet zorgen dat ik zo dicht mogelijk bij mijn beste waarden kom, dan zal het wel goed gaan."

De rit van zondag naar de top van de Blockhaus is 149 kilometer lang. Onderweg zijn weinig noemenswaardige opstakels.