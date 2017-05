Ewan pakt met minimaal verschil winst in zevende Giro-rit

De 22-jarige Ewan behaalde in de vlakke etappe over 224 kilometer tussen Castrovillari en Alberobello zijn tweede dagzege in een grote ronde. In 2015 boekte hij al eens een ritzege in de Ronde van Spanje.

Gaviria (Quick-Step Floors) aasde vergeefs op zijn derde etappezege in deze Giro. Hij bleef wel Bennett van Bora-Hansgrohe net voor. André Greipel van Lotto-Soudal eindigde als vierde.

In de top van het klassement vonden wederom geen verschuivingen plaats, waardoor Gaviria's ploeggenoot Bob Jungels nog altijd de roze trui heeft. Hij heeft zes seconden voorsprong op Geraint Thomas (tweede) en tien op Adam Yates (derde).

Tom Dumoulin is als nummer zes op tien tellen de beste Nederlander. De Team Sunweb-renner staat samen met zijn landgenoot Bauke Mollema (Trek-Segafredo), die achtste staat met dezelfde tijd, in de top tien.

Mechanische pech

Dmitriy Kozontchuk (Katusha), Simone Ponzi (CCC) en Giuseppe Fonzi (Wilier Triestina-Selle Italia) begonnen in rit zeven aan een lange vlucht. Ponzi moest echter afhaken door mechanische pech en Kozontchuk en Fonzi hielden uiteindelijk ook geen stand tegen het jagende peloton.

De Giro gaat zaterdag verder met een heuvelachtige etappe over 189 kilometer van Molfetta naar Peschici. Het parcours bevat een klim van de tweede en een van de vierde categorie.