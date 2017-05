Zwitser Dillier schrijft zesde etappe in Giro d'Italia op zijn naam

De 26-jarige Dillier bleef in de pittige laatste meters van de etappe over 207 kilometer met de start in Reggio Calabria en aankomst heuvelop medevluchter Jasper Stuyen van Trek-Segafredo nipt voor.

Tweevoudig Zwitsers kampioen tijdrijden Dillier boekte daarmee de eerste grote zege in zijn loopbaan. Lukas Pöstlberger van Bora-Hansgrohe, de winnaar van de openingsetappe die ook tot de kopgroep behoorde in rit zes, kwam als derde over de eindstreep.

Wilco Kelderman, ploeggenoot van Tom Dumoulin bij Team Sunweb, finishte als zevende op 39 tellen en was daarmee de beste Nederlander. Bauke Mollema, die zijn teamgenoot Stuyven net naast de zege zag grijpen, eindigde vlak achter Kelderman als negende.

In de top van het klassement vonden geen verschuivingen plaats, waardoor Bob Jungels zijn leiderstrui behoudt voor Geraint Thomas (tweede) en Adam Yates (derde). Dumoulin is als nummer zeven op tien tellen de beste Nederlander. Mollema staat achtste met dezelfde tijd.

Zes minuten

Dillier vormde met Stuyven, diens ploeggenoot Mads Pedersen, Pöstlberger en Simone Andreetta (Bardiani-CSF) de vlucht van de dag. Het vijftal kreeg maximaal zes minuten marge en bleef vooruit.

In de zware slotkilometers viel het groepje uit elkaar en bleven Dillier, Stuyven en Pöstlberger vooraan over. Stuyven leek de beste papieren voor de ritzege te hebben, maar de Belg werd in de sprint geklopt door Dillier.

Vrijdag wacht het peloton een nagenoeg vlakke etappe over 224 kilometer van Castrovillari naar Aberobello. In het parcours is één klimmetje van de vierde categorie opgenomen.