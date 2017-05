Mollema opgelucht dat 'extreem stressvolle' Girorit achter de rug is

"Het was geen makkelijke dag", zei Bauke Mollema. De kopman van Trek Segafredo eindigde veilig in het peloton in de door sprinter Fernando Gaviria gewonnen etappe.

"De ploegen van de sprinters reden de hele dag hard op kop. De slechte wegen met veel gaten maakten het erg gevaarlijk. In de finale was het extreem stressvol", vond Mollema.

De Groninger staat na de rit van woensdag achtste in het klassement op tien seconden van rozetruidrager Bob Jungels. Tom Dumoulin van Team Sunweb is met dezelfde achterstand zesde.

Steven Kruijswijk (vijftiende) en Wilco Kelderman (zestiende) hebben 23 tellen goed te maken op Jungels. Ook zij eindigden woensdag veilig in het peloton.

Kruijswijk

"Het ging prima vandaag", vond Kruijswijk. De kopman van Lotto-Jumbo kwam dinsdag aan de voet van de Etna hard ten val. "Ik had vandaag weinig last van mijn wonden. Het was een dag om doorheen te komen en dat ging goed."

Lotto-Jumbo reed in finishstad Messina op kop van het peloton. "In zo’n stad is het belangrijk om voorin te zitten. De laatste veertig kilometer waren continu door dorpjes en steden. De jongens hebben mij goed van voren gehouden en ik hoefde zelf weinig te doen", vertelde Kruijswijk.

Zijn ploegleider Addy Engels was tevreden. "Het zijn gevaarlijke dagen en aan het einde van de dag ben je blij als alles zonder problemen is verlopen. We hadden afgesproken om aan het begin van het lokale circuit agressief te koersen en voorin op te draaien. Dat is gelukt. Steven finishte waar hij als klassementsrenner moet finishen."

Donderdag staat de eerste etappe op het vaste land op het programma. Het peloton koerst dan van Reggio Calabria naar Terme Luigiane. Na 217 kilometer ligt de finish heuvelop.