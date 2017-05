Gaviria boekt tweede ritzege in vlakke vijfde Giro-etappe

Gaviria bleef in de finale vlakke rit over 159 kilometer op Sicilië tussen Pedara en Messina Jakub Mareczko van Wilier Triestina-Selle Italia (tweede) en Sam Bennett van Bora-Hansgrohe (derde) voor.

André Greipel, die ook al een etappe won, moest in de geboortestad van titelverdediger Vincenzo Nibali genoegen nemen met de vierde plaats. Namens Lotto-Jumbo was Enrico Battaglin op plaats tien de beste renner.

Gaviria neemt dankzij zijn zege en de gesprokkelde punten tijdens twee tussensprints de paarse puntentrui over van Greipel.

In de laatste kilometers reden de renners een rondje in Messina, waardoor de finish twee keer gepasseerd werd. Dat leverde een komisch tafereel op, want de Sloveen Luka Pibernik van Bahrain Merida sprintte voor het peloton uit en dacht met de eindstreep voor de eerste keer in zicht dat hij gewonnen had. Hij juichte tevergeefs.

De koers werd gekenmerkt door een lange maar kansloze vlucht van Rus Evgeny Shalunov (Gazprom) en de Pool Maciej Paterski (CCC). Het duo werd op vijftien kilometer van de finish ingerekend.

Jungels

Klassementsleider Jungels, ploeggenoot van Gaviria bij Quick-Step Floors, behield zijn roze trui en heeft in het klassement nog steeds een voorsprong van zes seconden op nummer twee Geraint Thomas (Sky) en tien tellen op nummer drie Adam Yates (Orica-Scott).

De overige klassementsrenners kwamen ook niet in de problemen. Tom Dumoulin van Team Sunweb blijft op de zevende plek de beste Nederlander met tien seconden achterstand op Jungels.

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) staat met dezelfde tijd achtse. Lotto-Jumbo-kopman Steven Kruijswijk (vijftiende) en Team Sunweb-renner Wilco Kelderman (zestiende) geven 23 seconden toe op Jungels.

Donderdag volgt de eerste rit op het Italiaanse vasteland. Het peloton legt dan 217 kilometer af tussen Reggio Calabria naar Terme Luigiane en komt onderweg klimmetjes van de derde en vierde categorie tegen.