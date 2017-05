Moreno biedt excuses aan voor 'onacceptabele' ruzie met Rosa in Giro

Moreno kreeg het tijdens de rit naar de top van de Etna aan de stok met Diego Rosa. Het handgemeen liep zo uit de hand, dat de renner van Team Sky onderuit ging.

"Mijn ploeggenoten en ik probeerden in een goede positie te komen voor de slotklim toen Team Sky van links kwam en Rosa probeerde in het wiel te komen van mijn ploegmaat die voor me zat", beschrijft de 32-jarige Moreno het incident op de site van zijn team.

"Toen Rosa doorkreeg dat ik me verzette, maakte hij me kwaad, waarna ik reageerde door hem te duwen. Jammer genoeg viel hij daardoor."

"Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn reactie en duidelijk maken dat het niet mijn bedoeling was om hem onderuit te laten gaan. Ik bied Rosa, Team Sky, mijn ploeggenoten en mijn sponsor mijn excuses aan."

Stressvol

Na de etappe besloot de organisatie van de Giro om Moreno uit koers te halen, een maatregel die zijn ploeg "respecteert en steunt". Teambaas Brent Copeland van Bahrain Merida verontschuldigde zich bovendien voor het gedrag van zijn renner.

"Dit was een ongelukkige situatie die plaatsvond tijdens een stressvol moment in de koers, maar wat Javier heeft gedaan is onacceptabel. Namens Bahrain Merida verontschuldigen we ons bij alle betrokkenen."

Door de diskwalificatie van Moreno heeft titelverdediger Vincenzo Nibali nog maar zeven helpers om zich heen.

De vierde etappe werd dinsdag gewonnen door de Sloveen Jan Polanc. De Luxemburger Bob Jungels veroverde de roze leiderstrui.

Woensdag staat er een relatief vlakke rit van 159 kilometer tussen Pedara en Messina op het programma in de Ronde van Italië.