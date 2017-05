Dumoulin prijst teamwerk in eerste bergrit Giro d'Italia

"Vandaag was een goede dag", zegt de Limburger op de site van Sunweb. "Mijn benen voelde erg goed."

Dumoulin viel op 1,3 kilometer van de meet nog even aan tijdens de slotklim op de Siciliaanse vulkaan, maar eindigde in een grote groep favorieten op 29 seconden achter vroege vluchter Jan Polanc.

"De wind was een zware factor vandaag", aldus Dumoulin. "Het team werkte erg hard en ik voelde me goed op de slotklim. Al met al was het een goede dag, ik ben tevreden met de zesde plek."

Kelderman

De andere Nederlandse podiumkandidaten Bauke Mollema en Steven Kruijswijk finishten eveneens in de grote groep favorieten. Ook Wilco Kelderman, ploeggenoot van Dumoulin, maakte onderdeel uit van de groep.

"Het was een goed begin van de bergetappes deze Giro", vindt Kelderman, die zestiende werd. "Vlak voor de klim had ik een mechanisch probleem dat een hoop stress opleverde. Maar ik slaagde erin om terug te keren in de grote groep."

"Aan de voet van de klim zaten we met het hele team bij elkaar, dat was echt perfect. Ik wilde het tempo omhoog gooien, maar door de wind tegen was dat erg zwaar", zegt de renner van Sunweb.

"Ik was erg gemotiveerd om vandaag voor Tom te werken, net als de rest van het team. De communicatie verliep uitstekend, al met al een goede dag voor het team."

Klassement

In het algemeen klassement bezet Dumoulin na de vierde etappe de zevende plek met tien seconden achterstand op de Luxemburgse rozetruidrager Bob Jungels.

Mollema (achtste) heeft ook tien seconden achterstand. Kruijswijk (vijftiende) en Kelderman (zestiende) geven 23 seconden toe op Jungels.

Woensdag staat er een vlakke rit van 159 kilometer tussen Pedara en Messina op het programma.