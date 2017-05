Polanc bekroont lange vlucht met fraaie ritzege op Etna, roze voor Jungels

In de 181 kilometer lange rit van Cefalu naar de hoogste actieve vulkaan van Europa soleerde Polanc naar de dagzege en bovendien nam hij de leiding in het bergklassement. Twee jaar geleden won de Sloveen ook al eens een rit in de Ronde van Italië.

De coureur van UAE Team Emirates bekroonde zijn lange vlucht in de vierde etappe. Ilnur Zakarin werd tweede op negentien seconden. Tien seconden daarachter finishte een grote groep met favorieten, onder wie Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Bauke Mollema.

Uitgerekend Rui Costa, kopman van Polanc, was de enige klassementsrenner die tijd inleverde op de meet. Rohan Dennis moest afstappen. De Australiër had nog te veel last van zijn val uit de derde etappe en kon zijn weg niet meer vervolgen. Daardoor moet BMC nu alle pijlen richten op Tejay van Garderen.

In het algemeen klassement nam Jungels de leiding over van Gaviria. De Luxemburger van Quick-Step Floors verdedigt woensdag een voorsprong van zes seconden op Geraint Thomas, de Britse kopman van Team Sky. Dumoulin staat op tien seconden zevende, één plek voor Mollema.

Polanc

Polanc was één van de vier renners die dinsdag betrokken was bij de vlucht van de dag. Hij kreeg gezelschap van de Rus Pavel Brutt, de Zuid-Afrikaan Jacques Janse van Rensburg en de Italiaan Eugenio Alafaci. Het kwartet reed een maximale voorsprong van zo'n acht minuten bij elkaar.

Met de Etna aan de horizon was Alafaci de eerste die moest lossen en even later moest ook Brutt er de brui aan geven, waardoor Polanc en Janse van Rensburg met zijn tweeën vooruit bleven.

Kruijswijk

Aan de voet van de slotklim raakten meerdere renners betrokken bij een valpartij, die ontstond nadat een deel van het peloton rechtdoor reed, terwijl er een haarspeldbocht genomen moest worden. Onder hen ook Kruijswijk. De Nederlandse kopman van Lotto-Jumbo kwam echter met de schrik vrij en vond al vrij snel weer aansluiting bij het peloton.

Polanc, die van de vier oorspronkelijke vluchters met een achterstand van 1 minuut en 48 seconden het dichtst op rozetruidrager Gaviria stond, bleef het tempo aan kop bepalen en wist zijn medevluchter Janse van Rensburg op de flanken van de Etna van zich af te schudden.

In de slotkilometers regende het aanvallen. Na een mislukte poging van Pierre Rolland openden ook onder anderen Jesper Hansen, Vincenzo Nibali en Dumoulin de jacht op Polanc. De Sloveen wist echter vooruit te blijven en arriveerde als eerste op de top van de Etna.