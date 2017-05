Titelverdediger Nibali verwacht spektakel op Etna in eerste bergrit

Na de eerste drie ritten was er maandag al een rustdag. Dinsdag leggen de renners in totaal 181 kilometer af. Onderweg wacht een klim van de tweede categorie en de etappe eindigt met de beklimming van de vulkaan Etna.

"Het is onvermijdelijk dat er iets gaat gebeuren. De Etna is een echte klim", zegt Nibali, die de Giro in 2013 en 2016 won, op de rustdag tegen Cyclingnews.

De 32-jarige renner van Bahrain Merida voorziet een eerste echte test op de klim van de eerste categorie. "Het wordt het eerste man-tegen-mangevecht, dus we zullen zien hoe goed ik ben en hoe sterk mijn concurrenten zijn."

Volgens Nibali is de rit extra zwaar doordat hij al vroeg in het schema is opgenomen. "Het is een moeilijke, lange etappe zo vlak na de rustdag. Het wordt de eerste bepalende etappe in de Giro, een grote dag."

Wind

Paolo Slongo, ploegleider van Bahrain Merida, verwacht net als Nibali spektakel wanneer de renners beginnen aan de beklimming van de Etna.

"Ik weet zeker dat de grote favorieten gaan aanvallen. De wind kan een rol gaan spelen en aanvallen in de kiem smoren, maar ik weet zeker dat het echt gaat beginnen", aldus de Italiaan.

Slongo heeft veel vertrouwen in titelverdediger Nibali. "Vincenzo is heel gefocust, maar ook heel ontspannen en blij want hij heeft net als zijn ploeggenoten een goede voorbereiding achter de rug", zegt de ploegleider over de Tourwinnaar van 2014.

"Koers is koers en je weet nooit wat er kan gebeuren, maar we zijn waar we willen zijn. Dat helpt. Vincenzo heeft dezelfde rust als toen hij in 2014 van start ging in de Tour de France."

Kruijswijk

Steven Kruijswijk van Lotto-Jumbo is één van de weinige klassementsrenners die al tijdverlies opliep in de Giro. In de finale van de eerste etappe werd de kopman van de Nederlandse ploeg opgehouden, waardoor hij dertien seconden verloor.

De 29-jarige Brabander behoort samen met Tom Dumoulin (Team Sunweb) en Bauke Mollema (Trek-Segafredo) tot de Nederlandse kanshebbers op de eindzege. Er zijn echter ook veel buitenlandse favorieten, onder wie Nibali.