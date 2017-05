Boogerd verwacht nog geen grote verschillen in Giro-rit naar Etna

"Er zullen misschien al wel wat renners doorheen zakken waarvan je het niet verwacht, maar ik denk dat je na deze etappe nog geen echte conclusies kan trekken", zegt Eurosport-commentator Boogerd voor de camera van NUsport.

Na drie relatief vlakke etappes op Sardinië is het peloton zondag afgereisd naar Sicilië. Na een rustdag op maandag krijgen de renners dinsdag een etappe van 181 kilometer voor de wielen.

Na een klim van tweede categorie halverwege de rit eindigt de vierde etappe met de beklimming van de Etna, een col van achttien kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6.

"De Etna is niet meteen de lastigste klim van deze Giro", aldus Boogerd. "In 2011 zijn ze er ook op gefinisht (in de achtste etappe, red.) en toen bleef een vrij grote groep lang bij elkaar. De klim gaat over een mooie, brede weg, dus ik denk dat je je tijdverlies kan beperken als je iets mindere benen hebt."

De oud-renner vindt het wel een goede zaak dat er al zo vroeg in de Ronde van Italië een finish bergop is. "Dit soort ritten geeft toch wat meer spanning en is voor de tv-kijker ook leuk. En ik vond het als renner ook wel prettig."

Mollema

Bauke Mollema, samen met Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin de Nederlandse troeven voor het klassement, kijkt inderdaad uit naar de eerste echte krachtmeting. "Ik heb er wel zin in, meteen in de vierde etappe een aankomst bergop", zegt de kopman van Trek-Segafredo tegen de NOS.

Kruijswijk, die er in 2011 bij was toen de Giro ook de Etna aandeed, verwacht een pittige etappe. "Het is een hele lange klim, de Etna. Hij is niet te steil. Het zal wel slopend worden."

Titelverdediger Vincenzo Nibali, die als geboren Siciliaan gebrand zal zijn op een goed optreden in de vierde etappe, voorspelt dat er wel degelijk een fikse strijd tussen de klassementsrenners zal ontbranden.

"Het is onvermijdelijk dat er iets gaat gebeuren", aldus de Italiaan tegen Cyclingnews. "De Etna is een echte klim. Het zal het eerste man-tegen-mangevecht zijn, dus we zullen zien hoe we er allemaal voor staan. Het is de eerste grote dag van de Giro."

Fernando Gaviria, de ritwinnaar van zondag, start dinsdag in de roze leiderstrui. De Colombiaan heeft een voorsprong van negen seconden op de nummer twee André Greipel. De vierde rit begint om 12.00 uur in Cefalu.