Dumoulin zag 'totale chaos' in spectaculaire finale derde Giro-rit

"Het was echt niet normaal, er stond zoveel wind. Het moest gewoon breken. Respect voor de mannen van Quick-Step. Het was totale chaos en zij waren de enige ploeg die bij elkaar konden blijven", aldus Dumoulin na de rit op Sardinië tegen de NOS.

In de slotfase van de etappe van Tortoli naar Cagliari profiteerde Quick-Step van de zijwind door op 10 kilometer voor de streep met zes eigen renners en vier concurrenten een waaier te vormen die Gaviria in een zetel naar de finish bracht.

De groep met bijna alle klassementsrenners - Rohan Dennis verloor bijna zes minuten - kwam op dertien seconden van de winnaar over de streep. De Nederlandse kopmannen Dumoulin, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk verloren zo alleen wat seconden op Bob Jungels, een van de motoren van de stunt van Quick-Step.

"Er reden tien man weg, ik zat er kort achter. Ik ben nooit echt in de problemen geweest", aldus Mollema, die na de finish hoorde dat zijn favoriete club Feyenoord nog geen kampioen was geworden.

Valpartijen

Ook Kruijswijk maakte zich nooit echt zorgen over tijdverlies op de andere klassementsrenners, zoals hem in de eerste etappe wel overkwam.

“We zagen het aankomen dat er waaiers gingen ontstaan, maar volgens mij zag iedereen het”, reageerde de kopman van Lotto-Jumbo op de site van zijn ploeg. "Ik zat bij de andere klassementsmannen en al snel was het duidelijk dat er geen gevaarlijke renners voor het klassement in het eerste groepje zaten."

Mollema vreesde in de finale wel voor valpartijen. "Want in die wind kreeg je soms een kwak, dan vloog je tegen iemand anders aan. Het was gewoon chaos."

Voldoening

Gaviria, die in Italië zijn eerste grote ronde rijdt, kon zijn geluk niet op na het kunststukje van hemzelf en zijn ploeg.

"Dit geeft enorm veel voldoening omdat het een teamprestatie is'', zei de 22-jarige Colombiaan. "We wilden voor de rustdag de eerste zege op zak hebben, nu kunnen we er van genieten."

"Alle ploegen wisten dat er in de slotfase sprake zou zijn van zijwind. Wij zaten met z'n allen voorin en hebben gas gegeven. Mijn ploeggenoten waren enorm sterk."

"Ik voelde me schuldig omdat ik in de eerste twee etappes niet de goede benen had. Nu hebben we de zege die we als ploeg verdienen.''