Gaviria slaat dubbelslag in derde Giro-rit na stunt Quick-Step

In de finale van de rit van 148 kilometer van Tortoli naar Cagliari viel het peloton door de harde zijwind volledig uiteen.

Quick-Step Floors nam het initiatief tot het vormen van waaiers en de Belgische ploeg was met liefst zes renners vertegenwoordigd in het eerste groepje van tien. Rozetruidrager André Greipel had de slag gemist.

In de straten van Cagliari maakte Gaviria het werk van zijn ploeg af door simpel het sprintje te winnen van de Duitser Rüdiger Selig, de Italiiaan Giacomo Nizzolo en de Australiër Nathan Haas. Caleb Ewan werd achtste door op dertien seconden van de winnaar de sprint van het peloton te winnen.

Gaviria, die in Italië zijn eerste grote ronde rijdt, nam ook de leiding in het klassement over van Greipel. Het grote sprinttalent heeft een voorsprong van negen seconden op de Duitse ritwinnaar van zaterdag.

De Giro heeft maandag een rustdag. De karavaan verplaatst zich van Sardinië naar Sicilië, waar dinsdag een bergrit met aankomst op de vulkaan Etna op het programma staat.