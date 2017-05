Kruijswijk blij met 'stuk scherper' Lotto-Jumbo in tweede etappe Giro

In de eerste etappe werd de kopman van de Nederlandse ploeg in de finale opgehouden, waardoor hij als enige van de klassementsrenners tijd verloor. In de tweede etappe, gewonnen door André Greipel, kwam hij keurig op tijd binnen.

"Wat ik gisteren niet goed deed, deed ik vandaag wel goed", zegt Kruijswijk op de site van Lotto-Jumbo. "Ik kijk met een prettiger gevoel op de etappe terug dan gisteren. We waren vandaag een stuk scherper. We zaten voorin en verloren geen tijd."

De 29-jarige Brabander, die vorig jaar heel dicht bij de eindzege was in Italië en uiteindelijk genoegen moest nemen met de vierde plaats, zegt van zijn fout in de eerste etappe te hebben geleerd.

"Gisteren was ik te afwachtend en dacht ik er misschien te gemakkelijk over. We hebben ons vanochtend op scherp gezet en dat werkte goed. We zaten de hele dag van voren en de jongens hebben mij de hele dag uit de problemen gehouden."

Battaglin

Enrico Battaglin was in finishplaats Tortoli op plek zes de beste renner van Lotto-Jumbo. De 27-jarige Italiaan hecht daar echter niet te veel waarde aan.

"Het belangrijkste is dat we Steven veilig door de etappe loodsten", vindt hij. "In de finale kon ik mijn eigen gang gaan in de sprint. Ik zat in een goede positie en het is een mooie bonus dat ik als zesde eindigde."

Kruijswijk behoort dit jaar tot één van de vele kanshebbers op de eindzege. Ook landgenoten Tom Dumoulin (Team Sunweb) en Bauke Mollema (Trek-Segafredo) gaan net als een aantal buitenlandse toprenners voor de roze trui.

De Giro gaat maandag verder met de laatste rit op Sardinië, waarbij vermoedelijk opnieuw de sprinters aan bod komen. Maandag wacht de renners al een rustdag.