Helper Hofland geniet van succesvolle sprint Greipel in tweede Giro-rit

Greipel, die door de winst ook de roze trui veroverde, werd in de laatste meters goed afgezet door zijn 25-jarige ploeggenoot van Lotto Soudal.

"Het was een superhectische finale met die afdaling op het laatst. Daarna zat ik van voren met Greipel en ik heb hem van voren kunnen houden", kijkt Hofland tegenover het AD met genoegen terug op de sprint.

"We wisten dat de laatste bocht tricky zou zijn. Ik ging er als derde doorheen en zag Greipel achter me zitten en besloot volle bak door te rijden. Dan kunnen er van achter minder renners bijkomen. Ik ging aan tot één kilometer voor het einde en we hadden daarna ook Jasper De Buyst nog."

Hofland is bezig aan zijn eerste jaar in dienst van Lotto Soudal. De 25-jarige Nederlander stapte na vorig seizoen over van Lotto-Jumbo en rijdt bij zijn nieuwe Belgische werkgever vooral in dienst van de negen jaar oudere Greipel.

Foutjes

Bij Lotto-Jumbo ging Hofland vooral voor eigen kans, maar in de Giro zegt hij als knecht veel op te steken van de manier waarop Greipel de sprint aangaat.

"Ik kan hier heel veel van leren. Nu zie ik pas de foutjes die ik vorig jaar maakte. Dat ik te vroeg wegging bijvoorbeeld. Nu zie ik als knecht hoe het is als iemand anders dat ook doet."

De Brabander is onder de indruk van de kracht die Greipel heeft. "André vertrouwt volledig op zijn ploegmaten. En als je ziet hoe snel hij is, als je zijn wattages ziet. Ook als het niet helemaal perfect gaat, kan hij nog winnen."

Trots

Greipel zelf liet na de dubbelslag op Sardinië aan Sporza weten dankbaar te zijn voor het werk van zijn ploeggenoten, onder wie dus Hofland.

"Wie had dat gedacht, die roze trui. We hadden wel allemaal gehoopt dat het mogelijk was en vandaag heeft het team getoond dat ze het onderscheid kan maken tussen winst en verlies. Het maakt me zeer trots dat we zoiets kunnen bereiken", aldus de zevenvoudig ritwinnaar in de Giro.

Hij houdt zich nog niet bezig met de etappe van zondag, waarin opnieuw een kans ligt voor de sprinters. "Nu denk ik nog niet aan morgen. Met het hele team zullen we genieten van deze roze trui. We zullen er alles aan doen om hem te verdedigen. Deze ritzege is voor mijn teammaten en ook voor mijn moeder."

Zondag is de derde en laatste rit op Sardinië, waarna op maandag al de eerste rustdag voor de renners is. Dinsdag staat een bergrit naar de Etna op het programma.