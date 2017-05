Greipel sprint naar zege in Giro d'Italia en pakt roze trui

De Duitser van Lotto Soudal liet op Sardinië in de rit over 221 kilometer van Olbia naar Tortoli de Italiaan Roberto Ferrari van UAE Team Emirates (tweede) en de Belg Jasper Stuyven van Trek-Segafredo (derde) achter zich.

Greipel neemt het roze over van de Oostenrijker Lukas Pöstlberger, die vrijdag verrassend de openingsrit won. Het is zijn zevende ritzege in de Giro, waarmee Greipel de renner met de meeste ritzeges in het huidige peloton is.

De Australiër Caleb Ewan, vrijdag de snelste sprinter achter Pöstlberger, kon Greipel niet bedreigen. De coureur kreeg met materiaalpech te maken in de slotfase en eindigde als negende.

Waar Lotto-Jumbo-kopman Steven Kruijswijk vrijdag in de hectische slotfase dertien seconden verloor op de concurrentie, was het nu Ilnur Zakarin die tijdverlies opliep. De kopman van Katusha had materiaalpech en wist niet meer bij de voorste groep te eindigen. Hij verloor ondanks een sterke achtervolging twintig seconden.

De Nederlandse troeven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Bauke Mollema kwamen allemaal in dezelfde tijd over de meet als Greipel. Dat gold ook voor topfavorieten als Nairo Quintana en Vincenzo Nibali.

Teklehaimanot

In de etappe van zaterdag, die weinig hoogtepunten kende, vormden de Italiaan Simone Andreetta, de Wit-Rus Ilia Koshevoy, de Pool Lukasz Owsian, de Rus Evgeny Shalunov en Daniel Teklehaimanot uit Eritrea de ontsnapping van de dag.

Hun vlucht zat er met nog 47 kilometer te gaan al op. Teklehaimanot werd als laatste vluchter ingerekend, maar de Afrikaan van Dimension Data verzekerde zich wel nog net van de blauwe bergtrui. In de sprint die volgde was Greipel duidelijk de snelste.

Zondag is de derde en laatste rit op Sardinië, waarna op maandag al de eerste rustdag voor de renners is. Dinsdag staat een bergrit naar de Etna op het programma.