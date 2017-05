'Dumoulin heeft sterkste Giro-ploeg van Nederlandse kanshebbers'

"Dumoulin heeft in de breedte de sterkste ploeg om zich heen van de drie Nederlandse kanshebbers", zegt Boogerd, die in de eerste week van de Ronde van Italië co-commentator is bij Eurosport, voor de camera van NUsport.

Dumoulin kan in zijn eerste grote ronde als klassementsrenner rekenen op de hulp van zijn landgenoten Wilco Kelderman, Laurens ten Dam en Tom Stamsnijder, de Duitsers Phil Bauhaus en Simon Geschke, de Amerikaan Chad Haga, de Noor Sindre Skjöstad Lunke en de Oostenrijker Georg Preidler.

"Ik vind dat Team Sunweb nu een veel sterkere ploeg heeft dan het team dat ze vorig jaar afvaardigde naar de Tour de France", aldus Boogerd.

"Ten Dam en Kelderman zijn de mannen die hem bergop lang moeten kunnen helpen. Kelderman heeft vorige week in de Ronde van Romandië laten zien dat hij dicht tegen zijn topvorm aan zit. Als hij Dumoulin goed bij kan staan, kan hij zelf ook een goed klassement rijden."

Voorwaarde

Kruijswijk, die vrijdag in de eerste etappe direct dertien seconden verloor, heeft dit jaar op papier een sterkere ploeg om zich heen dan vorig jaar, toen hij tot de op twee na laatste dag op weg leek naar de eindzege in de Ronde van Italië.

Het aantrekken van klimmers was een belangrijke voorwaarde voor de Brabander om zijn aflopende contract bij Lotto-Jumbo te verlengen. Met Stef Clement en de Belg Jurgen Van den Broeck willigde de Nederlandse WorldTour-formatie die wens in.

"Het is voor mij nog even afwachten of zijn ploeg nu wel sterk genoeg zal zijn om Kruijswijk goed bij te staan in de bergen", stelt Boogerd. "Ik vind Van den Broeck nog niet bijzonder goed dit jaar, eigenlijk rijdt hij gewoon slecht."

"Stef Clement gaat wel een goed niveau halen en Kruijswijk bijstaan op de lastigere momenten. Vorig jaar was Clement heel goed in de Tour de France, hij gaat bergop zeker beter zijn dan de beste helper van Kruijswijk vorig jaar."

Mollema

Mollema kan deze Giro niet over de sterkste ploeg van Trek-Segafredo beschikken, omdat de Amerikaanse formatie komende zomer de Tour de France hoopt te winnen met Alberto Contador. De Spanjaard Jesus Hernandez en de Amerikaan Peter Stetina zijn op papier de beste klimmers in de ploeg rondom Mollema.

"Maar bergop is Mollema natuurlijk een volger, hij kan heel lang aanklampen", zegt Boogerd, die in 2002 bij zijn enige deelname aan de Giro als zeventiende eindigde. "Vorig jaar werd hij in de Tour alleen wel wat minder in de laatste week. Het is te hopen dat hem dat nu niet overkomt."

Boogerd denkt zowel Kruijswijk als Dumoulin als Mollema kans heeft om over drie weken op het podium te eindigen in Milaan. "Dat is een ongekende luxe voor het Nederlandse wielrennen. Voor alle drie is wat te zeggen, ze hebben zich allemaal al genoeg bewezen."

De Giro gaat zaterdag verder met de tweede etappe, een rit van 221 kilometer van Olbia naar Tortoli. Op vijftig kilometer van de streep ligt de top van een klim van tweede categorie.

Overzicht: Klassementen, etappeschema en startlijst Giro