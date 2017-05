Zevenkoppig Bardiani-CSF zonder dopingzondaars begonnen aan Giro

De twee Italianen werden bij een out-of-competition-controle betrapt op het gebruik van groeihormonen en donderdag door de UCI geschrapt uit het deelnemersveld van de Ronde van Italië.

Bardiani verscheen door de afwezigheid van Pirazzi en Ruffoni met slechts zeven renners aan het vertrek op Sardinië. Daardoor begon de openingsrit met in totaal 195 in plaats van 198 renners, omdat Astana een coureur minder meenam als eerbetoon aan de overleden Michele Scarponi.

In een reactie op de positieve tests van Pirazzi en Ruffoni spreekt de MPCC, de beweging die zich inzet voor een geloofwaardige wielersport, nogmaals zijn ongenoegen uit over de aanwezigheid van de Bardiani-ploeg.

De volledig Italiaanse equipe is geen lid van de MPCC. Het procontinentale team stapte twee jaar geleden zelf uit het project nadat het een renner met een te lage cortisolwaarde in zijn bloed had laten starten in de Giro.

Troeven

Ploegbaas Bruno Reverberi is woest over het bedrog van zijn pupillen. "Ik heb geprobeerd een gesprek met ze aan te knopen. Pirazzi hulde zich in stilzwijgen en Ruffoni had geen verklaring voor wat er gebeurd is. Hij wil een contra-expertise en neemt een advocaat in de hand."

"Maar dat is allemaal onzin", foetert de 71-jarige Reverberi tegen La Gazzetta dello Sport. "Ik heb dat al zo vaak gehoord. Het enige dat telt zijn de positieve tests van de UCI."

Pirazzi, eenmalig ritwinnaar in de Giro, en sprinter Ruffoni waren de voornaamste troeven voor Bardiani in de jubileumeditie die vrijdag van start is gegaan met een vlakke etappe op het eiland Sardinië.