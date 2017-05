Nibali beseft dat derde eindzege in Giro lastige opgave wordt

De Italiaan van Bahrain Merida is in de rittenkoers die vrijdag begint als titelverdediger uiteraard één van de favorieten voor de eindzege, maar zelf houdt hij een slag om de arm.

"Het wordt een grote uitdaging met veel vraagtekens. Het parcours is zwaarder dan voorgaande jaren", zegt de 32-jarige Nibali woensdag op een persconferentie.

"Er komt een aantal spannende etappes aan en het wordt de eerste keer dat ik mijn concurrenten tref. We zullen in de vierde rit op de Etna zien hoe sterk ik ben en hoe goed zij zijn."

Nibali moet het in de jacht op zijn derde roze trui in ieder geval stellen zonder ploeggenoot Ramunas Navardauskas. De Litouwer kampt met een maaginfectie en ontbreekt in de negenkoppige equipe

Klimaat

Nibali heeft desondanks vertrouwen in een sterk optreden. "Ik voel me goed. Het klimaat op Sardinië is uitstekend en ik kijk er echt naar uit. Mijn ambities zijn geen geheim; ik wil het podium halen", aldus de oud-renner van Astana.

Mocht hij de eindzege in het klassement niet pakken, dan ziet hij dat niet bij voorbaat als een mislukte koers. "Het wordt moeilijk om weer eerste te worden. Als dat er niet in zit, vecht ik voor de tweede of derde plek."

De Ronde van Italië begint vrijdag met een relatief vlakke rit op Sardinië. De koers duurt tot en met zondag 28 mei. Onder anderen Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Bauke Mollema gaan net als Nibali voor de roze trui.