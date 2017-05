Mollema wil met Tourvorm van vorig jaar jagen op roze trui in Giro

"Ik ga niet voor een toptienplaats naar de Giro, ik wil echt voor de roze trui meedoen", zegt Mollema in een uitgebreid interview met NUsport.

"Ik wil weer het niveau halen dat ik vorig jaar in de Tour de France had, het niveau waarmee ik bijna tot het einde meedeed om het podium. Als dat lukt, dan kan ik ook in de Giro minimaal meedoen om het podium."

Mollema leek vorig jaar in de Ronde van Frankrijk op weg naar zijn eerste podiumplek in een grote ronde, maar in de op twee na laatste etappe zakte hij mede door een valpartij van de tweede naar de tiende plek in het klassement.

Uiteindelijk eindigde hij als elfde in Parijs, maar zijn optreden in de eerste tweeënhalve week van de Tour was volgens Mollema "heel goed voor het zelfvertrouwen".

Deze zomer zal de Nederlandse klimmer in de Tour Alberto Contador proberen bij te staan in zijn jacht op de eindzege. "Voor mijn eigen ontwikkeling is het heel goed om in ieder geval in één grote ronde echt voor het klassement te rijden. Daarom heb ik vorig jaar november met mijn ploeg de beslissing genomen om vol voor deze Giro te gaan."

Verwachtingen

De honderdste Giro belooft zo een flink oranje tintje krijgen, want ook Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk willen de komende drie weken hoge gooien in het klassement.

Erik Breukink, die in 1988 tweede werd en daarmee de laatste Nederlander is die in de Giro op het podium eindigde, mag daardoor hopen dat hij eindelijk een opvolger krijgt.

"Het is een goed teken voor het Nederlandse wielrennen dat drie man hoog kunnen eindigen in deze Giro", aldus Mollema.

"Dumoulin was in de Vuelta van 2015 dicht bij de eindzege, Kruijswijk won vorig jaar bijna de Giro en ik reed vorig jaar een goede Tour. Dat schept natuurlijk verwachtingen."

Verstoppertje

Met titelverdediger Vincenzo Nibali, Vuelta-winnaar Nairo Quintana, Adam Yates, Thibaut Pinot, Geraint Thomas, Tejay van Garderen, Mikel Landa, Ilnur Zakarin en Rohan Dennis zijn er ook genoeg buitenlandse renners die kans denken te hebben op een podiumplek.

"Het deelnemersveld is misschien wel vergelijkbaar met de Tour de France, zoveel toppers staan er dit jaar aan de start van de Giro", stelt Mollema. "Maar als je ziet hoe Quintana dit jaar tot nu toe bergop rijdt, dan is hij de topfavoriet."

De kopman van Trek-Segafredo tipt ook Dumoulin. "Tom houdt er altijd van om vooraf een beetje verstoppertje te spelen, maar er zitten dit jaar zeventig tijdritkilometers in de Giro. Daar pakt Tom misschien wel vijf minuten op heel veel concurrenten. Ik denk dat dit parcours echt op het lijf van Dumoulin geschreven is."

De Giro d'Italia begint vrijdag met een relatief vlakke rit op Sardinië. De ronde eindigt op zondag 28 mei met een tijdrit naar Milaan.

