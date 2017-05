Theo Bos (33) zet voorlopig nog geen punt achter wielerloopbaan

"Het WK ging niet heel goed. Op dat moment dacht ik: waarom doe ik het eigenlijk? Maar dat was in the heat of the moment. Ik ga gewoon door", aldus Bos in gesprek met Wielerflits.

De 33-jarige Hierdenaar eindigde bij de WK baanwielrennen in april als zestiende op de kilometer, terwijl hij hoopte op een medaille. Bos won vorig jaar nog zilver op dat onderdeel, terwijl hij in 2005 in Los Angeles goud veroverde.

Bos, die enkele weken geleden wel WK-zilver pakte op de teamsprint, keerde begin vorig jaar terug in het baanwielrennen nadat hij zich zes jaar lang op het wegwielrennen had toegelegd. Op de weg boekte Bos in totaal 37 profzeges in kleinere koersen.

WK in Apeldoorn

Hoewel Bos al de nodige prijzen heeft veroverd in zijn loopbaan, is van enige verzadiging geen sprake. Dat is dan ook een van de redenen dat hij doorgaat.

"Ik vind fietsen nog te leuk om het te laten gaan. Daarnaast heb ik ook nog wel ambities. Het WK van volgend jaar in Apeldoorn lijkt me bijvoorbeeld een mooi doel om naartoe te werken", aldus Bos.

Het WK in Apeldoorn begint op 28 februari en eindigt op 4 maart 2018.