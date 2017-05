Giro d'Italia schrapt omstreden afdalingsprijs

"Het doel van het initiatief was om een belangrijke vaardigheid in het wielrennen te benadrukken", meldt de Giro-organisatie in een verklaring. "Daarbij wilden we de veiligheid van de renners niet op het spel zetten. De veiligheid is en blijft een prioriteit voor de Giro."

"Er zijn suggesties gewekt dat het initiatief verkeerd begrepen kon worden en tot onveilig gedrag zou kunnen leiden. De organisatie heeft naar dit commentaar geluisterd en het initiatief gewijzigd."

De organisatie houdt geen afdalingklassement bij en keert ook geen prijzengeld bij zoals aanvankelijk het plan was. Wel worden de tijden van alle renners tijdens tien geselecteerde afdalingen geregisteerd, "puur als statistische informatie voor de fans", zo meldt de organisatie.

Goed idee

Mauro Vegni, directeur van Giro-orgaisator RCS Sport, betreurt het dat de prijs voor de beste daler niet wordt uitgereikt. "Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het een goed idee was", zegt Vegni tegen Cyclingnews. "We moeten naar de toekomst kijken en innovatief zijn, want de fans willen meer weten over de prestaties van de renners."

"Het is niet de bedoeling geweest dat renners extra risico zouden nemen. We wilden alleen een prijs geven aan renners die vaak maar zelden in de spotlights staan", aldus Vegni.

Tom Van Damme, vicepresident van de internationale wielerbond UCI noemde het plan eerder al onacceptabel. Enkele renners onder wie Wout Poels en de Belg Jasper Stuyven uitten op Twitter hun ongenoegen over het idee.

In 2011 overleed de Belgische renner Wouter Weylandt na een val in de afdaling in de Giro. Vorige week nog stierf het Amerikaanse talent Chad Young op 21-jarige leeftijd aan de gevolgen van een valpartij in een afdaling.

De honderdste editie van de Ronde van Italië gaat vrijdag van start op Sardinië.