Alles over de Giro: 'Concurrentie weet nu wat Kruijswijk kan'

De eerste editie werd in 1909 georganiseerd door de beroemde sportkrant La Gazzetta dello Sport, als Italiaanse tegenhanger van de Ronde van Frankrijk. De roze leiderstrui is te danken aan het roze papier waarop de krant sinds 1899 wordt gedrukt.

Om de honderdste editie te vieren, heeft de organisatie dit jaar geput uit het rijke verleden van de Giro. Zo zijn enkele etappes opgedragen aan historische renners. Ook de paarse trui voor het puntenklassement doet zijn herintrede, nadat hij sinds 2009 rood gekleurd was.

De Ronde van Italië zal dit jaar tevens in het teken staan van een eerbetoon aan Michele Scarponi. De Italiaanse oud-winnaar van de Giro overleed vorige maand na een verkeersongeval tijdens een training. Zijn ploeg Astana laat een plek open in zijn team en start daarom met acht renners aan de ronde.

Parcours

De jubileumeditie van de Giro blijft geheel binnen de Italiaanse landgrenzen. Het startschot klinkt op Sardinië, waar in de eerste drie etappes de sprinters zullen knokken om de roze trui. Direct na de eerste rustdag staat een pittige bergrit op de flanken van de Etna gepland en ook daarna zal er behoorlijk geklommen moeten worden.

De tweede week begint met een individuele tijdrit van bijna 40 kilometer, waar Tom Dumoulin likkebaardend naar zal kijken. Voor de laatste rustdag krijgt het peloton tevens te maken met een haast exacte kopie van de Ronde van Lombardije, het 'monument' dat altijd in de herfst verreden wordt.

Het zwaartepunt ligt zoals altijd in de laatste week en de organisatie heeft met recht uitgepakt. De renners mogen aan de bak met vier knetterende bergritten (waaronder één waar zowel de Mortirolo als de Stelvio in gepropt zit), een nauwelijks minder zware heuvelrit en de afsluitende tijdrit, over bijna 30 kilometer van Monza naar Milaan.

(Bekijk hier het parcours)

Favorieten

Wie anders dan Nairo Quintana kan zich de grote favoriet noemen? De 27-jarige Colombiaan won de Giro in 2014 en eindigde in alle grote rondes die hij sinds 2013 uitreed in de top vier. Quintana heeft voor zichzelf een zwaar schema opgesteld door deze zomer ook de Tour te rijden, maar de Movistar-renner zal in de Giro nog fris zijn.

Natuurlijk profiteerde Vincenzo Nibali vorig jaar optimaal van een stuurfout van Steven Kruijswijk, maar de 'Haai van Messina' had de overwinning geenszins gestolen. De 32-jarige Italiaan is één van slechts zes renners die alle drie de Grote Rondes hebben gewonnen. Met zo'n staat van dienst ben je altijd favoriet, zeker als je in eigen land titelverdediger bent.

Steven Kruijswijk leek in de vorige editie op een prachtige eindoverwinning af te stevenen, maar een valpartij in de één-na-laatste bergrit gooide roet in het eten. De 29-jarige Nederlander van Lotto-Jumbo leek onverslaanbaar in het roze, maar door zijn dramatische valpartij restte voor Kruijswijk slechts de vierde plaats. Dat zal hij dit jaar recht willen zetten.

Enkele gevaarlijke outsiders zijn de Nederlanders Tom Dumoulin en Bauke Mollema, het Team Sky-duo Geraint Thomas en Mikel Landa, de Fransman Thibaut Pinot, de Amerikaan Tejay van Garderen en de Brit Adam Yates.

Nederlanders

Kruijswijk staat dit jaar weer aan de start als kopman van Lotto-Jumbo en is tot op het bot gemotiveerd om de roze trui nu wel mee naar huis te nemen. Landgenoten Stef Clement, Twan Castelijns, Jos van Emden, Martijn Keizer en Bram Tankink zullen hem daarbij moeten helpen.

Dumoulin pakte vorig jaar in de openingstijdrit de roze trui en droeg die in totaal zes etappes. De Limburger richt zich dit jaar vol op een goed klassement in de Giro. Bij Team Sunweb krijgt hij steun van Wilco Kelderman, Laurens ten Dam en Tom Stamsnijder.

Nog een Nederlandse troef voor het klassement is Mollema. In 2010 eindigde de Groninger bij zijn debuut in een grote ronde als twaalfde in de Giro, maar in de jaren daarna kregen de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje de voorkeur. Mollema rijdt de Tour dit jaar echter in dienst van Alberto Contador, in de Giro is hij zelf de kopman van de sterke Trek-Segafredo-ploeg.

Verdere Nederlandse inbreng komt van Tom-Jelte Slagter (Cannondale) en Moreno Hofland (Lotto Soudal). Zij zijn niet de uitgesproken kopmannen van hun ploegen, maar kunnen niettemin voor een verassing zorgen.

Erik Breukink reed vijf keer de Giro en boekte daarin twee etappezeges. Zijn tweede plaats in 1988 is nog altijd de beste prestatie van een Nederlander in de Giro ooit, en de laatste podiumplek van een Oranje-renner. Tevens werd hij derde in 1987 en vierde in 1989. De huidige ploegleider van Roompot-Nederlandse Loterij, dat geen wildcard voor de Giro kreeg, ziet kansen voor de Nederlanders.

"De Giro is vaak leuker om naar te kijken dan de Tour, spectaculairder ook. 'Mooier' is misschien niet het goede woord, maar de Giro is zeker meer open en daarom spannender dan de Tour. In Frankrijk domineert er meestal een enkele renner, dat komt in Italië minder voor. Ook zijn de zogenaamde vlakke ritten in Italië een stuk minder vlak dan in Frankrijk. Dat maakt de overgangsetappes lastiger voor klassementsrenners."

"In de eerste tijdrit zullen de verhoudingen al behoorlijk duidelijk worden, maar de beslissing zal zoals altijd in de derde week vallen. Die is echt loodzwaar, met vier bergritten, veel aankomsten bergop en een tweede tijdrit. Maar de klassementsrenners zullen natuurlijk drie weken lang moeten opletten. Hoe goed je ook bent in de derde week, als je in de eerste twee weken te veel hebt ingeleverd, heb je er niets aan."

"Quintana is de topfavoriet, dat is misschien wel de beste klimmer van het peloton. Het is moedig van hem om zowel de Giro als de Tour te rijden dit jaar. Dat is de moeilijkste combinatie, tussen de Giro en de Vuelta ligt meer tijd om te herstellen. Renners als Quintana geven kleur aan de grote rondes, het is mooi dat hij bereid is risico te nemen. De Giro ligt hem het beste, die waaierritten in de Tour zijn niet geschikt voor hem."

“Bauke Mollema en Tom Dumoulin zijn echte outsiders voor de eindwinst.” Erik Breukink

"Ook Nibali moet je er absoluut bijzetten. Die heeft alle grote rondes al een keer gewonnen en de Giro al twee keer. Net als Quintana is hij vaak in de derde week op zijn best. Vorig jaar kwam hij ook uiteindelijk weer bovendrijven. Al had dat natuurlijk ook te maken met de valpartij van Kruijswijk, daarvoor reed Nibali vooral om in de top drie te komen."

"Kruijswijk is altijd goed in de derde week, maar het zal lastig worden voor hem. Het was vorig jaar verrassend dat hij in die positie kwam te zitten, dat had niemand verwacht. Dit keer heeft hij een sterkere ploeg om hem heen, maar de tegenstanders weten nu ook wat hij kan. Zo'n riante voorsprong zal hij dit jaar niet krijgen, ze zullen hem die ruimte nooit geven. De druk op Steven en de Lotto-Jumbo-ploeg zal groter zijn, dat speelt zeker mee."

"Dumoulin en Mollema zijn echte outsiders voor de eindwinst. Mollema moet zich laten zien als kopman. De laatste week van een grote ronde gaat altijd moeizaam voor hem, dan lijkt hij een beetje door zijn krachten heen. Maar Mollema is een taaie, heeft nu meer ervaring en is ook meer allround. Dumoulins kwaliteiten als tijdrijder zijn bekend, maar het wordt interessant of hij in de zware bergritten met de toppers omhoog kan."

Top 10 van 2016:

1. Vincenzo Nibali (Ita, Astana)

2. Esteban Chaves (Col, Orica GreenEDGE)

3. Alejandro Valverde (Spa, Movistar)

4. Steven Kruijswijk (NED, Lotto-Jumbo)

5. Rafal Majka (Pol, Tinkoff)

6. Bob Jungels (Lux, Etixx-Quick Step)

7. Rigoberto Urán (Col, Cannondale)

8. Andrey Amador (Cos, Movistar)

9. Darwin Atapuma (Col, BMC)

10. Kanstantsin Sivtsov (WRu, Dimension Data)

Bergklassement: Mikel Nieve (Spa, Team Sky)

Puntenklassement: Giacomo Nizzolo (Ita, Lampre-Merida)

Jongerenklassement: Bob Jungels (Lux, Etixx-Quick Step)

Beste Nederlandse prestatie

Erik Breukink (tweede in 1988)

Recordwinnaar

Alfredo Binda, Fausto Coppi, Eddy Merckx (allen vijf keer)

Deelnemende ploegen (kopmannen)

AG2R (Pozzovivo)

Astana (L.L. Sanchez)

Bahrain Merida (Nibali)

Bardiani (Pirazzi)

BMC (Van Garderen)

Bora-hansgrohe (Barta)

Cannondale-Drapac (Rolland)

CCC Sprandi (Paterski)

Dimension Data (Anton, Fraile)

FDJ (Pinot)

Gazprom-Rusvelo (Foliforov)

Katusha (Zakarin)

Lotto Jumbo (Kruijswijk)

Lotto Soudal (Greipel)

Movistar (N. Quintana)

Orica-Scott (A. Yates)

Quick-Step (Jungels)

Sky (Thomas, Landa)

Sunweb (Dumoulin)

Trek-Segafredo (Mollema)

UAE Emirates (Costa)

Wilier Triestina (Pozzato)