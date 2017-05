Rennersvakbond wil duidelijkheid van Giro-organisatie over afdalingsprijs

Dat laat een woordvoerster van de CPA dinsdagochtend weten aan NUsport. De vakbond zal pas na het gesprek met de Giro-organisatie met een officieel standpunt komen over het nieuwe klassement.

Wielerblog The Inner Ring vond maandag in de reglementen van de honderdste Giro d'Italia dat de beste daler in het peloton een geldprijs van 5000 euro zal ontvangen.

Het klassement zal worden opgemaakt op basis van de tijden van alle renners in tien aangewezen afdalingen. Ook per geselecteerde afdaling wordt een klassementje opgemaakt. Voor de winnaars ligt 500 euro per keer klaar.

Verschillende renners reageerden direct zeer verbaasd op het nieuwe initiatief. "Ik hoop dat dit een grap is? Dit is levensbedreigend'', schreef Wout Poels, die de Giro niet zal rijden, op Twitter. "Hoe zit het met de veiligheid?''

Gevaarlijk

Michael Carcaise, de directeur van de Noord-Amerikaanse rennersvakbond ANAPRC reageerde tegen Cyclingnews eveneens verontwaardigd.

"Dit is onverantwoord en gevaarlijk. Natuurlijk hoort afdalen bij het wielrennen, maar het is gevaarlijk om er een speciale wedstrijd van te maken. De Giro-organisatie zou een andere manier moeten bedenken om deze prachtige koers en de renners te ondersteunen."

Het nieuws over de prijs voor de beste daler komt vlak na het overlijden van de 21-jarige Amerikaan Chad Young, die ruim een week geleden hard onderuit ging in een afdaling van de Ronde van Gila in het westen van de VS.

In de Giro van 2011 overleed de Belgische coureur Wouter Weylandt bij een crash in een afdaling.