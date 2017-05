Dumoulin ziet Kruijswijk en Mollema 'gewoon' als concurrenten in Giro

"Eigenlijk interesseert me dat niet heel veel", zegt de 26-jarige Dumoulin met een glimlach voor de camera van NUsport. "Ik kan met zowel Kruijswijk als Mollema heel goed overweg, maar het zijn gewoon twee concurrenten voor het klassement."

"Het praat misschien wat makkelijker als je een verbondje moet sluiten in de koers, maar die verbonden kunnen ook tussen andere ploegen ontstaan. Dat zij ook Nederlanders zijn, maakt het voor mij dus niet heel anders."

Mollema (Trek-Segafredo) en Kruijswijk (Lotto-Jumbo) richten zich al jaren op goede klassementen in grote rondes, maar voor Dumoulin is de honderdste Giro d'Italia de eerste drieweekse etappekoers waarvoor hij zich specifiek heeft voorbereid als klassementsrenner. De Limburger was in 2015 al een keer heel dicht bij de eindzege in de Vuelta a España, maar hij was toen zonder klassementsambities begonnen in Spanje.

Dumoulin koos afgelopen winter samen met de ploegleiding van Team Sunweb bewust voor de Giro om in de relatieve luwte te kunnen wennen aan de druk die hoort bij kopman zijn in een grote ronde.

"Want wennen aan het rijden voor een klassement is ook wennen aan de aandacht en wennen aan met de media omgaan als je naar de kloten bent na een rit", stelt de Nederlands kampioen tijdrijden. "Dat hoort er ook allemaal bij."

Hoogtestage

Dumoulin heeft zijn seizoen wat anders ingericht dan andere jaren om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Giro. Tussen Milaan-San Remo van 18 maart en Luik-Bastenaken-Luik van 23 april reed hij geen koersen, maar deed hij een hoogtestage van drie weken in de Sierra Nevada en op Tenerife.

De Maastrichtenaar kon daardoor vorige maand niet starten in de Amstel Gold Race. "Dat was lastig, want dat voelt als 'mijn' koers. Dat ik niet startte, werd volgens mij niet helemaal begrepen in België en Nederland, maar ik denk dat dat uiteindelijk wel echt een opoffering was die ik moest maken om goed te zijn in de Giro."

Een andere 'opoffering' is dat Dumoulin wat gewicht is kwijtgeraakt zodat hij beter voor de dag kan komen in het Italiaanse hooggebergte.

"Ik heb in trainingen niet heel veel anders gedaan dan in de afgelopen jaren in voorbereiding op een grote ronde, maar wel iets meer klimwerk. Ik heb al een tijdje niet op de weegschaal gestaan, maar ik denk dat ik wel aardig licht ben nu."

Tijdrijden

De extra aandacht voor het klimmen kan in theorie bijten met de tijdritcapaciteiten van Dumoulin, die vorig jaar in de Giro de openingstrijdrit in Apeldoorn won en ook in de Tour de France de beste was in een rit tegen de klok.

Dit jaar reed Dumoulin pas één tijdrit en daarin stelde hij teleur. Hij werd slechts dertiende in de rit tegen de klok in Tirreno-Adriatico.

"Ik heb daarna weer wat meer op de tijdritfiets getraind, want dat ik in een beetje laten verwateren. De tijdrit is een wapen voor mij in een grote ronde en dat moet het wel blijven, hopelijk ook in de Giro."

De Ronde van Italië begint vrijdag met een relatief vlakke rit op Sardinië.