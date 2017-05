Kruijswijk jaagt met hulp van vijf Nederlanders op podium in Giro

Stef Clement, Twan Castelijns, Jos van Emden, Bram Tankink en Martijn Keizer zorgen naast Kruijswijk voor de Nederlandse inbreng bij de formatie van de ploegleiders Addy Engels, Jan Boven en Sierk Jan de Haan.

De Belgen Jurgen Van den Broeck en Victor Campenaerts en de Italiaan Enrico Battaglin completeren het negental van Lotto-Jumbo.

De 29-jarige Kruijswijk verspeelde vorig jaar de kans op de eindzege in de Ronde van Italië door als rozetruidrager te vallen in de twee na laatste etappe. Hij eindigde uiteindelijk op de vierde plaats in het klassement, achter Vincenzo Nibali, Esteban Chaves en Alejandro Valverde.

Om de Brabander dit jaar in de bergen beter bij te kunnen staan, trok Lotto-Jumbo afgelopen winter Clement en Van den Broeck aan. De 34-jarige Clement eindigde vorig jaar als achttiende in de Tour de France, terwijl de even oude Van den Broeck derde werd in de Tour van 2010 en vierde in de Tour van 2012.

Doel

Met zijn op papier sterkere ploeg wil Kruijswijk het dit jaar beter doen dan vorig jaar in de eerste grote ronde van 2017.

"Ik weet na vorig jaar wat ik kan en dit wil ik nog een keer", zegt de kopman maandag in een persbericht van zijn ploeg. "We zijn steeds verder blijven werken om het maximale eruit te halen. Het was vorig jaar een mooie beloning om het roze te dragen. Het hogere doel is om nu echt op het podium te finishen en het liefst zo hoog mogelijk."

Kruijswijk moet in de jubileumeditie van de Giro concurreren met onder anderen zijn landgenoten Bauke Mollema en Tom Dumoulin, Nibali, Nairo Quintana, Adam Yates, Thibaut Pinot, Geraint Thomas, Tejay van Garderen, Mikel Landa, Ilnur Zakarin en Rohan Dennis.

De Ronde van Italië begint vrijdag met een relatief vlakke rit op Sardinië en eindigt op zondag 28 mei met een tijdrit van Monza naar Milaan.