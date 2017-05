Froome heeft nog 'heel veel werk' te doen voor Tour de France

"Ik heb nog heel veel werk te doen in aanloop naar de Tour de France, maar ik heb er vertrouwen in dat ik weet hoe ik dat aan moet pakken", aldus Froome tegen Cyclingnews.

De winnaar van de Tour in 2013, 2015 en 2016 eindige vorige week slechts als achttiende in de Ronde van Romandië, de Zwitserse etappekoers die hij in 2013 en 2014 op zijn naam schreef.

Froome werd zaterdag in de pittige bergetappe naar Leysin slechts 33e. Zondag eindigde hij als negende in de afsluitende tijdrit, op 46 seconden van winnaar Primoz Roglic.

"Natuurlijk had ik er graag bij willen zitten in de koninginnenrit", doelde de kopman van Sky op de etappe van zaterdag. "Maar de waarheid is dat ik tot de slotklim mee kon komen, maar daarna gewoon niet goed genoeg was."

"Ik heb wat kleine problemen gehad met mijn onderrug, maar uiteindelijk had ik gewoon niet de benen om met de favorieten mee te kunnen."

Catalonië

Froome reed in Franstalig Zwitserland pas zijn derde etappekoers van het jaar. Hij werd zesde in de Herald Sun Tour en dertigste in de Ronde van Catalonië.

In aanloop naar de Tour start de Engelsman begin juni nog in het Critérium du Dauphiné, de Franse etappekoers die hij in de jaren van zijn drie Tourzeges altijd won.

"Mijn hoofddoel van deze week in Romandië was om een goede koersweek in de benen te krijgen en ik denk dat dat gelukt is", bleef Froome positief. "Dat kan ik meenemen in mijn voorbereiding op de Tour."

De 104 editie van de Ronde van Frankrijk start op 1 juli in het Duitse Düsseldorf.