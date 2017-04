Eindzege Porte in Romandië, Roglic bezorgt Lotto-Jumbo tijdritzege

De 32-jarige Porte begon als nummer twee van het klassement aan de tijdrit over 18,3 kilometer met start en finish in Lausanne.

Leider Yates (Orica-Scott) had negentien seconden marge op de Australiër, maar gaf bij het eerste tussenpunt al liefst 33 seconden toe op zijn ontketende concurrent. Uiteindelijk hield Porte 21 seconden over ten opzichte van Yates, die nog wel als tweede eindigde in het klassement. Roglic steeg door zijn ijzersterke tijdrit naar de derde plaats.

De renner van Lotto-Jumbo was veruit de beste met een scherpe tijd van 24,58. Porte, die ook overtuigend reed, eindigde in de rit als tweede op acht tellen. Zijn ploeggenoot Tejay van Garderen klokte 25,32 en werd derde.

Yates had de leiderstrui zaterdag veroverd door een dubbelslag de slaan. Hij was de sterkste in de koninginnenrit en loste daardoor Trek-Segafredo-renner Fabio Felline af op de eerste plaats in het klassement.

Quintana

Porte is met zijn eindzege de opvolger van Nairo Quintana, die de Ronde van Romandië vorig jaar op zijn naam schreef. De Colombiaan van Movistar deed dit jaar niet mee aan de rittenkoers.

Eerder dit jaar, in januari, schreef Porte de Tour Down Under op zijn naam. Verder won hij een etappe in Parijs-Nice.

De Sloveen Roglic won zijn derde individuele etappe van 2017 nadat hij al tijdritzeges boekte in de Ronde van de Algarve en de Ronde van Baskenland.