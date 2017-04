Yates grijpt de macht in Romandië, Groenewegen vierde in Yorkshire

Yates begint zondag in Romandië met een voorsprong van negentien seconden op Porte aan de afsluitende tijdrit van 18,3 kilometer met start en finish in Lausanne.

Emanuel Buchman kwam zaterdag in de etappe van 163,5 kilometer van Domdidier naar Leysin op een halve minuut van Yates en Porte als derde over de meet. De Duitser van Bora-Hansgrohe neemt nu ook de derde plek in het klassement in, op 38 tellen van de leider.

Fabio Felline, die dinsdag de proloog won en sindsdien in de leiderstrui reed, weerde zich knap in zware vierde rit, maar hij verloor uiteindelijk 52 seconden op Yates. In het klassement staat de Italiaan nu vierde op 44 tellen van de renner van Orica-Scott.

Lotto-Jumbo mag nog hopen op succes voor Primoz Roglic. De Sloveen, die dit jaar al de tijdrit won in de Ronde van Baskenland, staat vijfde in het klassement op 53 seconden van Yates, na een elfde plek in de rituitslag van zaterdag.

Kelderman

Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de dertiende plek, 52 seconden na Yates. De kopman van Team Sunweb kwam in de etappe ten val, maar kon voor de slotklim weer aansluiten bij de groep met de favorieten. Kelderman staat elfde in het klassement op precies een minuut achterstand van de Brit.

Chris Froome, die de Ronde van Romandië in 2013 en 2014 op zijn naam schreef, kwam samen met Robert Gesink op 1.15 binnen, waardoor de Tourwinnaar een derde eindzege in Franstalig Zwitserland kan vergeten.

Kopgroep

Het peloton moest in de zwaarste rit van de zesdaagse etappekoers door Zwitserland over drie bergen van de eerste categorie en één van de tweede categorie. De streep lag net na de top van de laatste klim van eerste categorie.

Yates greep de afdaling van de voorlaatste col aan voor een aanval uit het peloton. De Brit reed samen met Buchmann en de Marokkaan Anass Aït El Abdia toe naar de overblijfselen van een vroege kopgroep.

Met nog drie kilometer te gaan sloot de Porte aan en de Australiër van BMC ging er op de flanken van de slotklim gelijk vandoor, met Yates in zijn wiel. In de sprint tussen de twee was de Brit de snelste.

Yates boekte zo zijn derde overwinning van het jaar. Hij was eerder de sterkste in de zesde etappe van Parijs-Nice en in de Spaanse eendagskoers GP Miguel Indurain.

Yorkshire

In de Ronde van Yorkshire wist Dylan Groenewegen niet voor de tweede dag op rij een ritzege te boeken. De Nederlands kampioen eindigde als vierde in de tweede etappe.

Bouhanni was de snelste in de massasprint na een rit van 123 kilometer tussen Tadcaster en Harrogate. De Fransman begon de sprint verrassend vroeg en sloeg een gaatje met zijn concurrenten, die niet meer in zijn wiel konden komen.

De Australiër Caleb Ewan van Orica-Scott werd tweede, voor de Fransman Jonathan Hivert van Direct Energie.

Groenewegen moest zijn leiderstrui afstaan aan Ewan die een dag eerder ook al tweede was geworden.

De Ronde van Yorkshire eindigt zondag met een etappe over 195 kilometer van Bradford naar Fox Valley.