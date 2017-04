Wielrenner Young (21) overleden aan gevolgen van zware valpartij

De Amerikaan ging zondag in de laatste etappe van de etappekoers in het westen van de Verenigde Staten hard onderuit in een afdaling. Hij liep daarbij ernstige verwondingen aan zijn hoofd op.

Vrijdag liet de continentale ploeg Axeon Hagens Berman, dat koerst op het derde niveau, al weten dat Young niet meer zou herstellen. Later die dag overleed hij in het bijzijn van zijn familie.

"We verliezen een vriend, een teamgenoot en een familielid. Er zijn geen woorden die mijn pijn kunnen beschrijven", zegt teammanager Axel Merckx zaterdag in een verklaring. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik dankbaar ben dat ik hem gekend heb en dat ik me bevoorrecht voel dat ik in zijn passie voor wielrennen heb kunnen delen."

Young eindigde twee jaar geleden als negende bij het Amerikaanse kampioenschap voor beloftes.

Reacties

De trieste mededeling op de website van Axeon Hagens Berman leidde tot veel reacties uit de wielerwereld. Onder anderen Koen de Kort liet weten geschrokken te zijn.

"Ik heb Chad Young nooit ontmoet, maar ik voel me heel verdrietig als ik eraan denk hoe hij zijn leven verloor op de fiets", schreef de Team Sunweb-renner op Twitter. "Ik kan het niet begrijpen."

Vorige week kwam Astana-renner Michele Scarponi om het leven toen hij tijdens een trainingsritje in de buurt van zijn huis in Italië werd aangereden. De Italiaan was 37 jaar.