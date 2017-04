Sky-renner Moscon maakt excuses voor racistische opmerkingen tegen Reza

Ploegleider Nicolas Portal van Team Sky laat weten dat het gedrag van Moscon "onacceptabel" is en dat er intern gepaste maatregelen tegen de 23-jarige Italiaan genomen zullen worden.

"Gianni is een jonge coureur, maar zijn gedrag kan absoluut niet door de beugel", aldus Portal. "Hij heeft gisteravond zijn verontschuldigingen aangeboden en vanmorgen nog eens."

De 28-jarige Fransman Reza zou de excuses van Moscon, die zaterdag 'gewoon' weer van start ging in de vierde etappe van de Ronde van Romandië, aanvaard hebben. De internationale wielerunie UCI was zaterdagochtend nog niet op de hoogte van het akkefietje in de rittenkoers door Franstalig Zwitserland.

Schande

In een tweet van Team Sky, waarin de equipe de dagzege van Elia Viviani viert, is op de achtergrond te zien hoe Reza ruziet met Moscon.

Sebastian Reichenbach, ploeggenoot van Reza bij FDJ, sprak later schande van het incident. "Schokkend dat er nog altijd sprake is van racisme in het profpeloton. Je bent een schande voor onze sport", schrijft de Zwitser, zonder de naam van Moscon te noemen.