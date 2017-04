Kruijswijk vol vertrouwen dat hij weer om podium kan strijden in Giro

De 29-jarige Brabander verspeelde vorig jaar zijn roze trui door een knullige valpartij in de slotweek. Hij eindigde uiteindelijk op de vierde plaats in het klassement, achter Vincenzo Nibali, Esteban Chaves en Alejandro Valverde.

Kruijswijk heeft niettemin goede hoop dat hij nog eens in die positie kan komen. "Ik verloor namelijk niet omdat ik niet goed genoeg was, maar simpelweg omdat ik viel", kijkt hij terug in gesprek met Cyclingnews.

"Ik heb er vertrouwen in dat ik opnieuw om de bovenste plaatsen mee kan doen en kan concurreren met de klassementsfavorieten", stelt Kruijswijk, die al maanden in voorbereiding is op de Giro. "Ik heb geprobeerd me te focussen en fit te blijven, dat is volgens mij het belangrijkste in de lente."

Zaterdag rijdt de coureur van Lotto-Jumbo de tweede etappe de Ronde van Yorkshire, ondanks een val in de openingsrit. De driedaagse koers door Noord-Engeland is zijn laatste test richting Italië. "Na een maandlang trainen is het goed om nog een wedstrijd te rijden. Dat zorgt voor wat ritme en hopelijk ook nog wat vertrouwen."

Pittig

Kruijswijk denkt dat hij dat wel kan gebruiken, want hij beseft dat hij vrijdag niet als topfavoriet van start gaat op Sardinië. "Gezien zijn verleden in grote rondes is Nairo Quintana de grote favoriet", zegt de Nederlander.

"De Giro zal natuurlijk beslist worden in de laatste week, maar als je goed naar het parcours kijkt zie je dat er al een aankomst bergop is in de vierde etappe richting de Etna. Die wordt behoorlijk pittig", voorspelt Kruijswijk. "En dan zijn er nog meer ritten waar je voor moet oppassen, zelfs al op Sardinië."

"Het is allemaal niet zo eenvoudig als het eruitziet, dus je moet vanaf het begin goed zijn. Het is moeilijk te zeggen of je gaandeweg kunt groeien in de Giro, maar in mijn beleving word ik alsmaar beter in de derde week."

Aanstaande vrijdag klink het startschot voor de jubileumeditie van de Ronde van Italië met een relatief vlakke etappe van Alghero naar Olbia. Na drie ritten op Sardinië verkast het peloton naar een ander eiland, Sicilië.