Team Sunweb-renner Barguil loopt breuk op in bekken

Na onderzoek in een Zwitsers ziekenhuis bleek dat Barguil een breuk in de linker bekkenkam heeft. "Zover we nu kunnen zien hoeft er niet geopereerd te worden, maar dat bekijken we over enkele dagen nog een keer'', liet fysiotherapeut Anko Boelens van de ploeg weten.

De wielrenner blijft nog enkele dagen in Zwitserland, voordat hij naar huis in Frankrijk kan. "Zodra de pijn het toelaat mag Warren weer lopen. Dat is meestal na ongeveer een week",verduidelijkt Boelens. "Na drie weken zou hij weer op de rollers kunnen fietsen. Van daar moeten we bekijken wanneer hij weer in staat zal zijn wedstrijden te rijden."

Barguil is de beoogd kopman voor de Ronde van Frankrijk in de ploeg van teammanager Iwan Spekenbrink. Over de duur van het herstel kan de ploeg nog niets met zekerheid zeggen.