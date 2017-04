Dumoulin wordt bijgestaan door drie landgenoten in Giro d'Italia

De deelname van kopman Dumoulin en Wilco Kelderman was al zeker. Laurens ten Dam en Tom Stamsnijder zijn de andere Nederlanders die donderdag werden opgenomen in de definitieve formatie.

Mike Teunissen behoorde ook tot de eerder bekendgemaakte voorselectie van de Duitse WorldTour-ploeg met Nederlandse roots, maar de Limburger viel bij de uiteindelijke schifting buiten de boot.

De definitieve formatie wordt gecompleteerd door de Duitsers Simon Geschke en Phil Bauhaus, de Noor Sindre Skjöstad Lunke, de Amerikaan Chad Haga en de Oostenrijker Georg Preidler.

"Het worden drie pittige weken. Voor de zwaarste etappes hebben we Geschke, Preidler, Skjöstad Lunke en Haga om Dumoulin bij te staan. Ten Dam en Kelderman zullen dat in de finale doen", zegt ploegleider Aike Visbeek.

"Ten Dam heeft een schat aan ervaring en Kelderman heeft hier in het verleden in de top tien gereden. Stamsnijder is een hardrijder die ons zowel in de bergen als in de vlakke etappes kan helpen."

Roze trui

De 26-jarige Dumoulin won vorig jaar bij zijn debuut in de Giro de openingstijdrit in Apeldoorn, waarna hij zes dagen de roze trui droeg. Door een probleem met zijn zitvlak moest Dumoulin afstappen in de elfde rit.

Voor de Nederlandse wielerliefhebber belooft de Giro dit jaar veel, want Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) en Bauke Mollema (Trek-Segafredo) gaan net als Dumoulin voor de eindzege.

De honderdste Ronde van Italië kent met ook veel buitenlandse toppers een sterk deelnemersveld en begint vrijdag 5 mei op Sardinië en eindigt op zondag 28 mei met een tijdrit van Monza naar Milaan.