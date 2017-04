Felline schrijft natte proloog Ronde van Romandië op zijn naam

De 27-jarige Felline had 5 minuten en 57 seconden nodig voor zijn chronorace. Het was de tweede zege van dit kalenderjaar voor de renner van Trek-Segafredo, die in februari als eerste over de finish kwam in de Trofeo Laigueglia.

Alex Dowsett van Movistar mocht als laatste starten, maar de Brit kwam uiteindelijk twee seconden tekort op de eindstreep. De Australiër Alexander Edmondson (Orica-Scott) werd derde op zeven seconden van Felline.

Koen Bouwman was op de elfde plek de beste Nederlander in het natte Aigle, waar de internationale wielerunie UCI zetelt. De 23-jarige coureur van Lotto-Jumbo gaf elf seconden toe op Felline. De Nederlandse ploeg had met Victor Campenaerts (vijfde) en Primoz Roglic (zesde) twee renners in de top tien.

Wilco Kelderman (Team Sunweb) werd 22e op zestien seconden. Robert Gesink had twintig seconden meer nodig dan Felline en staat na de proloog 36e in het algemeen klassement.

Froome

Nairo Quintana eindigde vorig jaar bovenaan in het eindklassement. De Colombiaan is er dit jaar niet bij, waardoor tweevoudig winnaar Chris Froome als topfavoriet geldt. De Brit van Team Sky kwam dinsdag niet verder dan de 77e plek, op 29 seconden van Felline.

Net als Froome hielden ook de twee andere favorieten voor de eindzege, Richie Porte en Ilnur Zakarin, enigszins in op natte wegdek in Zwitserland. De Australiër van BMC gaf 33 tellen toe en eindigde als 107e, terwijl de Russische klimmer van Katusha-Alpecin 132e werd op 43 seconden.

Het peloton vervolgt de rittenkoers woensdag met een 173 kilometer lange bergetappe van Aigle naar Champery. Onderweg komen de renners vijf gecategoriseerde klimmen tegen. Zondag is de laatste rit in Romandië.