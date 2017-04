Hofland en marathonman Hansen met Lotto Soudal naar Giro

Hofland, die afgelopen winter overkwam van Lotto-Jumbo, zal op 5 mei op Sardinië voor het derde jaar op rij aan de start staan van de Ronde van Italië, meldt Lotto Soudal dinsdag. Vorig jaar was een vierde plaats in Nijmegen in de tweede etappe zijn beste resultaat.

De 25-jarige Brabander zal in de honderdste editie van de Giro vooral André Greipel aan ritzeges moeten helpen. De Duitse topsprinter won in 2016 drie etappes in de eerste grote ronde van het jaar.

De Belgen Sean De Bie en Jasper De Buyst en de ervaren Deen Lars Bak zijn ook belangrijke schakels in de sprinttrein van Greipel.

De Belgen Bart de Clercq en Maxime Montfort zijn de mannen voor het klassement bij de Belgische formatie. Zij worden in de bergen bijgestaan door de Pool Tomasz Marczynski.

Monfort eindigde de afgelopen drie jaar in de top vijftien in de Giro, terwijl De Clercq in 2011 de zesde rit op zijn naam schreef.

Hansen

Hansen begint op Sardinië aan zijn 24e grote ronde. De 35-jarige Australiër startte sinds de Ronde van Spanje van 2011 in elke grote ronde en hij reed de Giro d'Italia, de Tour de France en de Vuelta a España ook steeds uit.

Hansen won in 2013 de zevende etappe in de Giro.

De jubileumeditie van de Ronde van Italië eindigt op 28 mei in Milaan.

Volledige Giro-selectie Lotto Soudal: Lars Bak, Sean De Bie, Jasper De Buyst, Bart De Clercq, André Greipel, Adam Hansen, Moreno Hofland, Tomasz Marczynski en Maxime Monfort.