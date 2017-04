Froome denkt dat Valverde dit jaar Tour de France kan winnen

"Ik kan alleen mijn hoed afnemen voor de prestaties van Valverde dit jaar", zei Froome bij de persconferentie voor de Ronde van Romandië, die dinsdag van start gaat. De Britse Tourwinnaar van 2013, 2015 en 2016 komt voor het eerst sinds de Ronde van Catalonië eind maart weer in actie bij een World Tour-evenement.

Valverde won zondag voor de vierde keer Luik-Bastenaken-Luik. Eerder dit jaar schreef de veteraan al de Waalse Pijl, Ronde van Baskenland, Ronde van Catalonië, Ruta del Sol en Ronde van Murcia op zijn naam.

"Normaal gesproken is Valverde een renner die zich richt op de grote rondes", zei Froome. "Ik kan me voorstellen dat hij dit jaar nog gemotiveerder is voor de Tour, ook omdat hij niet in de Giro rijdt."

Quintana

Op de lange erelijst van Valverde prijkt slechts één grote ronde. In 2009 won hij het eindklassement in de Ronde van Spanje.

Met Nairo Quintana heeft zijn ploeg Movistar nog een belangrijke troef voor het algemeen klassement in de Tour de France. De Colombiaanse klimmer rijdt dit jaar wel in de Giro. In 1998 was Marco Pantani de laatste renner die in één jaar de Giro en de Tour wist te winnen.

"Het is nog afwachten hoe de tactiek van Movistar zal zijn in de Tour", stelde Froome. "Maar als Valverde deze vorm weet vast te houden tot in juli, dan is hij de te kloppen man in de Tour."

Parcours

Volgens de kopman van Team Sky is het parcours in het voordeel van de Spanjaard, die over een sterke sprint bergop beschikt. "We hebben dit jaar weinig echte bergetappes. De bonificatieseconden gaan een belangrijke rol spelen."

Froome denkt dat het mogelijk is voor Valverde om zijn topvorm voor een langere periode vast te houden. "In 2013 was ik in februari al goed tijdens de Ronde van Oman. Later dat jaar won ik mijn eerste Tour."

De Tour de France begint op 1 juli met een tijdrit in Düsseldorf. Op 23 juli is de laatste etappe met finish op de Champs-Élysées.