Wielrenner Offredo tijdens training aangevallen met honkbalknuppel

De 30-jarige renner van het Belgische team Wanty-Groupe Gobert maakt maandag zelf op Facebook melding van het voorval. Hij zegt voornamelijk te zijn geschrokken.

"Het resultaat is een gebroken neus, een gekneusde rib en blauwe plekken over mijn hele lijf. Maar buiten de fysieke schade ben ik vooral in shock."

"Ik ben niet boos", vervolgt Offredo."Ik ben vooral verdrietig dat ik er achter ben dat ik niet wil dat mijn kinderen ook aan deze sport gaan doen, waar ik zo van houd. Het is te gevaarlijk. Je vertrekt 's ochtends voor een training, maar je weet niet of je nog thuis komt."

Veertiende

Offredo is sinds 2008 professional. Hij kwam vrijwel zijn gehele loopbaan uit voor FDJ, maar verruilde de Franse equipe na vorig seizoen voor Wanty.

Dit seizoen boekte Offredo een paar verdienstelijke prestaties in de voorjaarsklassiekers. Zo eindigde hij in zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix als veertiende. In de Omloop Het Nieuwsblad kwam de Fransman als 27e over de streep.

Er vonden de voorbije jaren vaker incidenten plaats waarbij wielrenners te maken kregen met agressie. Zo werden Wout Poels en Laurens ten Dam anderhalf jaar geleden tijdens een trainingsrit van de weg gereden.