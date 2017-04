'Er wordt met steeds meer respect gekeken naar vrouwenwielrennen'

"Ik vind het echt een grote sprong voorwaarts dat dit drieluik georganiseerd is voor de vrouwen en dat het gelijkgetrokken is met de mannen", zegt Stam. "Je ziet ook dat er met meer respect naar het vrouwenwielrennen gekeken wordt."

"Wij zaten voor Luik-Bastenaken-Luik in hetzelfde hotel als Team Sky en Trek-Segafredo en als ik zie hoe die mannen nu naar ons kijken en met ons praten; dat was drie jaar geleden wel anders."

"Toen werd er misschien 'hallo' gezegd, maar verder was het beperkt. Het siert de vrouwensport dat de verzorger van Team Sky nu naar ons toekwam omdat hij een foto wilde met onze rensters. Dat zegt mij heel veel: het respect vanuit de mannen naar de dames toe groeit."

Kalender

Waar de mannen al decennialang drie grote Ardennenkoersen rijden aan het eind van het klassieke voorjaar, daar hadden de vrouwen afgelopen week hun primeur.

Twee zondagen geleden werd de Amstel Gold Race voor het eerst in veertien jaar en pas voor de vierde keer in totaal gereden door de vrouwen. Luik-Bastenaken-Luik van afgelopen zondag stond voor dit jaar zelfs nog nooit op de vrouwenkalender.

Van der Breggen was in beide koersen de sterkste, net als afgelopen woensdag in de Waalse Pijl. Ze was zondag na 'LBL' duidelijk over het belang van het eerste Ardense drieluik voor het vrouwenwielrennen.

"Luik-Bastenaken-Luik is waarschijnlijk de mooiste koers waar ik ooit aan heb deelgenomen", zei de olympisch kampioene. "Ik ben blij dat er nieuwe wedstrijden aan de kalender worden toegevoegd. Ik kan niet geloven dat ik de hattrick heb volgemaakt."

Kanttekening

Stam maakte wel een kanttekening, want volgens de oud-prof kan er in de organisatie van vrouwenkoersen nog wel wat verbeterd worden. Zeker bij de ASO, de organisator van onder anderen de Tour de France en Luik-Bastenaken-Luik. Zo werd Luik-Bastenaken-Luik niet live op televisie uitgezonden.

"De ASO roept dat ze dat gaan doen, maar ze doen het uiteindelijk niet. Dat vind ik een kwalijke zaak", zegt de ploegleider.

"Ik denk dat de ASO met ons mee moet denken en niet moet roepen: we zijn er voor het dameswielrennen en we organiseren wat koersen. Nee, we willen het respect krijgen om gelijk behandeld te worden."

"Het is wel frustrerend dat ik naast het sportieve gedeelte me ook bezig moet houden met de sport in het algemeen. Als ik zie dat ik me soms kwaad moet maken over dingen die eigenlijk simpele beredeneringen zijn, dan denk ik: ben ik nou zo slim of willen jullie het niet?"