WK tijdrijden in Bergen krijgt primeur met finish op klim

De beklimming van de berg Flöyen is 3,4 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1. De eerste 27,5 kilometer gaan over een overwegend vlak parcours, meldt de internationale wielerbond UCI maandag.

Er zal een speciale zone komen aan de voet van de heuvel waar renners van hun tijdritfiets naar hun gewone fiets kunnen wisselen om beter te kunnen klimmen. Deze zone is volgens de UCI in een scherpe bocht, dus de snelheid zal daar niet hoog liggen.

"We staan open om nieuwe parcoursen te proberen met de gaststeden", zegt UCI-official Matthew Knight. "Om het meeste te profiteren van de beroemde toeristische trekpleisters van Bergen hebben we samen met het organisatiecomité een lastig parcours uitgetekend, dat de stad ook mooi in de etalage zet."

Vanaf de Flöyen is er een goed uitzicht over de stad Bergen en de baai.

De WK wielrennen vinden van 16 tot en met 24 september plaats in de Noorse plaats. De tijdrit voor mannen is op 20 september.

Vorig jaar ging de zege in de rit tegen de klok bij de WK in Qatar voor de vierde keer naar de Duitser Tony Martin. Jos van Emden was de beste Nederlander op de achtste plaats.