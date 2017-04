Nick van der Lijke geniet van hele dag voorop rijden in 'Luik'

"Het was zwaar, maar wel heel mooi", zegt Van der Lijke met een grote glimlach voor de camera van NUsport. "Luik-Bastenaken-Luik is groot monument en dit was pas de tweede keer dat ik 'm reed, dus het was erg mooi om mee te zitten en ook in finale nog op kop te rijden."

De 25-jarige Zeeuw en zijn metgezellen Bart De Clercq, Tiago Machado, Anthony Perez, Stéphane Rossetto, Aaron Gate en Fabien Grellier kregen namelijk een megavoorsprong van het peloton, waar lang alleen de Movistar-ploeg van de latere winnaar Alejandro Valverde op kop reed.

De vluchters hadden in de eerste helft van de 258 kilometer lange koers zelfs een maximale voorsprong van meer dan dertien minuten. Op veertig kilometer van de streep was daar nog een minuut of vijf voor over, maar twintig kilometer later was het toch gedaan met de kopgroep.

"Ik kwam net niet meer voor het peloton de Côte de La Roche-aux-Faucons over", doelt Van der Lijke op de voorlaatste klim van de dag met de top op negentien kilometer van de streep. "Dat was jammer, want dan was ik wel heel dichtbij gekomen."

Praten

De Nederlander geeft toe dat hij ondanks de grote marge op het peloton nooit echt geloofd heeft dat de vluchters het tot het einde zouden redden.

"Je hoopt altijd, maar dat is toch wel heel lastig in een koers van 260 kilometer. Ik hoopte tijdens de koers vooral dat ik in de finale veel klimmetjes op kop kon rijden."

De megavoorsprong was tijdens de koers geen onderwerp van gesprek in de kopgroep. "Eigenlijk hebben we niet veel gesproken, we hebben gewoon de hele tijd gereden", zegt Van der Lijke met een glimlach. "Ik had er eerlijk gezegd ook niet zoveel behoefte aan om nog te praten."

De Zeeuw kwam uiteindelijk als 71e over de streep in Ans, op bijna vijf minuten van Valverde. Het belangrijkste voor zijn procontinentale ploeg, die mocht starten op een wildcard, was dat er wederom een renner in het oranje heel lang in beeld reed in een klassieker.

"We proberen elkaar te motiveren, met z'n allen van voren te rijden en voor elkaar door het vuur te gaan", verklaart Van der Lijke hoe Roompot-Nederlandse Loterij er bijna altijd in slaagt om in de kopgroep te komen. "En je zag nu dat je een heel eind kunt komen als je een beetje geluk hebt en in een goede groep zit."