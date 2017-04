Dumoulin krijgt in 'Luik' goed teken over vorm voor Giro d'Italia

"Ik was vandaag wel goed, maar niet super", aldus Dumoulin. "Dit is richting de Giro een teken dat de vorm goed is, maar ik had vandaag graag nog een klein beetje extra frisheid gehad, dan had ik echt meegedaan. Nu kon ik nog net aanhaken toen de grote mannen gingen, maar meer was het ook niet."

De renner van Team Sunweb hoeft niet lang te zoeken naar wat de oorzaak daarvan is. Hij kwam pas vrijdagavond terug van een hoogtestage van drie weken in de Sierra Nevada en op Tenerife. De Spaanse trip, bedoeld om Dumoulin optimaal te prepareren voor de Giro d'Italia die op 6 mei begint, was geen ideale voorbereiding op 'LBL'.

"We hebben de keuze gemaakt om op hoogtestage lang door te blijven te trainen en een goed trainingsblok af te maken. En vrijdagavond pas terugkomen is ook een beetje laat. Als ik hier echt top had willen zijn, dan had ik iets rustiger aan moeten doen de afgelopen weken en een dagje eerder naar huis gemoeten."

"Het is daarom niet heel gek dat ik vandaag niet top was, maar toch had ik vooraf hoop dat ik net wel dat beetje extra had kunnen hebben. Helaas zat dat er net niet in. Ik ben nu ook niet helemaal naar de kloten, ik kon net niet diep genoeg gaan. Ik heb nog bijna twee weken tot de Giro om die echte frisheid te krijgen."

Barguil

Dumoulin begon zijn eerste koers sinds Milaan-San Remo half maart als belangrijkste helper van Warren Barguil, maar de Fransman bleek tijdens de koers niet in zijn beste vorm te steken.

Michael Matthews verraste juist door tot het laatste moment met de besten mee te kunnen. De Australische sprinter eindigde uiteindelijk achter Alejandro Valverde, Dan Martin en Michal Kwiatkowski als vierde in Ans.

"Matthews bleek veel beter te zijn dan we hadden verwacht", stelt Dumoulin over zijn ploegmaat. "Als we dat vooraf hadden geweten, hadden we misschien net wat anders gereden."

"Maar ik denk dat we nu ook een goede koers hebben gereden, we zaten in ieder geval altijd mee als er werd aangevallen. En een vierde plek is heel netjes van Matthews."

Knijterhard

Dumoulin liet zich vooral zien op de Côte de La Roche-aux-Faucons, de voorlaatste klim van de dag met de top op negentien kilometer van de streep. Daar sprong hij mee toen Sergio Henao en Damiano Caruso aanvielen, maar dat trio kreeg geen ruimte.

"Het was een heel zware en heel rare koers", zegt de Nederlands kampioen tijdrijden. "Ze gaven de kopgroep heel veel voorsprong (bijna een kwartier, red.) en dus moest er knijterhard gereden worden om hen nog terug te pakken."

"Daardoor kwam de koers pas heel laat echt tot ontploffing. In de laatste kilometer zat ik er nog wel bij, maar moest ik er vrij snel af."

"Nu ga ik de komende twee weken nog wat specifieke trainingen doen richting de Giro. Thuis ja, ik ben lang weggeweest."