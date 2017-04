'Astana-renners wilden Luik-Bastenaken-Luik uitrijden voor Scarponi'

"Natuurlijk was dit een moeilijke dag voor ons", zegt Astana-ploegleider Lars Michaelsen voor de camera van NUsport. "Er is geen handleiding voor een situatie als deze. Deze dingen zijn nooit makkelijk en dat zullen ze ook nooit worden."

Voormalig Giro d'Italia-winnaar Scarponi kwam zaterdag op 37-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeval. Tijdens een trainingsrit in zijn woonplaats Filottrano werd hij rond 8.00 uur geschept door een busje, waarna hij overleed.

Zijn ploeggenoten van Astana waren zaterdag niet bij de ploegenpresentatie voor Luik-Bastenaken-Luik, maar er was nooit sprake van dat de formatie uit Kazachstan zich zou terugtrekken voor de laatste voorjaarklassieker van het jaar. "Er was een gezamenlijke beslissing dat we zouden koersen", aldus Michaelsen.

Stilte

Voor de start in Luik was er zondagochtend een emotionele minuut stilte en minuut applaus als eerbetoon aan Scarponi, met de acht renners van Astana voor aan het peloton. Zij reden de koers ook met rouwbanden.

"We hebben een heel andere voorbereiding gehad op deze race dan normaal", stelt Michaelsen. "Dat zag je ook in de koers, we gingen naar de start als een team, maar we koersten niet als een team. Iedereen gaat anders om met een situatie als deze en dat moet je respecteren."

Fuglsang

Kopman Jakob Fuglsang wist in de zware Ardennenklassieker nog naar de vijftiende plaats te rijden, zijn op een na beste prestatie ooit in 'LBL' na de negende plek in 2015.

"Ik denk dat het Jakob zijn belangrijkste motivatie was om de koers te finishen voor Michele. Ik weet dat Jakob recent nog met Michele gesproken heeft over deze race, over hoe hij moest koersen. Natuurlijk wilde hij het zo goed mogelijk doen vandaag, maar hij dacht niet aan zichzelf."

De zege in Luik-Bastenaken-Luik ging zondag voor de vierde keer naar Alejandro Valverde. De Spanjaard meldde na afloop dat hij zijn prijzengeld (20.000 euro) zal schenken aan de familie van zijn vriend Scarponi.