Emotionele Valverde draagt zege en prijzengeld op aan Scarponi

Het overlijden van Scarponi (37) kwam hard aan bij generatiegenoot Valverde. "Ik draag deze zege op aan mijn vriend Michele Scarponi", zei de Spanjaard kort na de finish.

"Michele was een authentiek persoon, graag gezien in de wielerwereld en bij het publiek", zei Valverde terwijl de tranen over zijn wangen rolden.

"Het is heel jammer wat er gisteren gebeurd is. Ik schenk mijn prijzengeld van vandaag aan zijn familie."

Astana-renner Scarponi werd zaterdag tijdens een trainingsrit in Italië aangereden door een busje.

Succesvol

Valverde schreef de Belgische heuvelklassieker voor de vierde keer op zijn naam. De Spanjaard die dinsdag 37 jaar wordt won eerder dit jaar al de Ronde van Murcia, de Ruta del Sol, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Baskenland.

Zondag was hij in Luik-Bastenaken-Luik in de laatste honderden meters Daniel Martin te snel af. Tom Dumoulin was op de 22e plek de beste Nederlander.

Verantwoordelijkheid

Voor veel andere ploegen gold Valverde vooraf als favoriet in Luik-Bastenaken-Luik, zo merkte hij onderweg. "De koers ging deels zoals ik verwacht had. De andere teams gaven ons de verantwoordelijkheid."

"Wij deden veel werk in het peloton, maar op een gegeven gingen we van kop af", vertelde de Spanjaard. "Toen nam Team Sky het over."

"Het was een lastige koers, want er werd veel aangevallen. En het grote gat dichtrijden naar de kopgroep was heel lastig. Ik wil mijn teamgenoten bedanken voor het werk en voor het beschermen van mij."

Merckx

Alleen Eddy Merckx won de heuvelklassieker vaker dan Valverde. De Belgische wielerlegende heeft vijf zeges op zijn palmares. "Natuurlijk is het een droom om het record van Merckx te evenaren. Dat zal niet makkelijk zijn, maar ik kom er wel steeds dichterbij en daar ben ik heel blij mee."