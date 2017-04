Valverde wint voor vierde keer Luik-Bastenaken-Luik

Eerder won Valverde in 2006, 2008 en 2015. Zondag wist hij in de laatste honderden meters Daniel Martin te achterhalen en kwam de renner van Movistar met een kleine voorsprong solo over de meet in Luik.

Woensdag voegde Valverde al de Waalse Pijl toe aan zijn indrukwekkende palmares. De Spanjaard die dinsdag 37 jaar wordt, won eerder dit jaar al de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Catalonië, de Ruta del Sol en de Ronde van Murcia.

Luik-Bastenaken-Luik telde dit jaar 258 kilometer. Wout Poels, die de heuvelklassieker vorig jaar wist te winnen, ontbrak in de editie van 2017 met een knieblessure.

Valverde gaf vooraf aan eventueel prijzengeld te doneren aan de familie van de zaterdag verongelukte Michele Scarponi. Er werd zondag bij de start een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de Italiaan. De Astana-renner kwam zaterdag om het leven bij een aanrijding met een busje.

Van der Lijke

Nick van der Lijke (Roompot-Oranje Peloton) zat in de vroege ontsnapping van acht renners, die lang standhield. De 25-jarige Zeeuw werd pas op ruim tien kilometer van de streep gegrepen.

Pas in het laatste halfuur van de koers roerden de favorieten zich. Er waren vanaf de beklimming van de Col de la Redoute verschillende aanvallen. Onder meer Valverde, Sergio Henao, Michal Kwiatkowski, Tim Wellens en Michael Matthews probeerden weg te rijden, maar zonder succes.

De Fransman Stephane Rossetto sloeg solo wel een gaatje, de Cofidis-renner kreeg op negen kilometer van de finish gezelschap van Wellens.

Martin

Op de Cote de Saint-Nicolas met nog vijf kilometer te gaan werden Rossetto en Wellens weer gegrepen. Henao en Michael Albasini probeerden tevergeefs weg te rijden. De Italiaan Davide Formolo wist wel een gaatje van enkele seconden te slaan.

Formolo begon met enkele seconden voorsprong aan de laatste kilometer, waarin Daniel Martin het gaatje dicht reed. Valverde reed in de laatste bocht naar hem toe en versloeg de Ier in de sprint. Kwiatkowski werd derde. Tom Dumoulin was op de 22e plek de beste Nederlander.