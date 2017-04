Dumoulin zit in 'LBL' nog niet met zijn hoofd bij Ronde van Italië

De 26-jarige Dumoulin startte sinds Milaan-San Remo op 18 maart niet meer in wedstrijdverband, omdat hij zich dit voorjaar volledig richt op een goed klassement in de Ronde van Italië.

De Limburger ging na 'La Primavera' drie weken op hoogtestage - in de Sierra Nevada en op Tenerife - om zich optimaal voor te bereiden op de Giro die op 6 mei begint.

"Het gevoel is prima, maar ik heb vijf weken niet gekoerst dus ik heb weinig referentie", zegt Dumoulin tegen NUsport. "Ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Ik zit nu nog niet met mijn hoofd bij de Giro, maar gewoon bij deze koers."

Volgens Aike Visbeek, ploegleider van Team Sunweb, heeft Dumoulin een belangrijke taak in Luik-Bastenaken-Luik. "Toms rol is om tot diep in de finale bij Warren te blijven, maar dat betekent niet dat hij alleen maar bij Warren hoeft te blijven."

"Ik verwacht namelijk dat er veel aanvallen zullen zijn diep in de finale en dan hebben we met Warren én met Tom goede kansen. Ook Tom moet dus in de finale in de goede ontsnappingen meezitten."

Aanvallender

In Milaan-San Remo reed Dumoulin in de absolute finale lang op kop voor Michael Matthews, die toen de kopman was bij Team Sunweb. In Luik-Bastenaken-Luik lijkt zijn rol wat aanvallender te moeten worden.

"Onze focus is dat we niet in de verdediging komen in de finale", stelt Visbeek. "Wij hebben er belang bij dat er een klein groepje naar de streep rijdt, dan heeft zowel Warren als Tom goede papieren om voor de overwinning te rijden."

"Wij moeten niet op kop rijden om een sprint te krijgen met tien man, want dan zit een Alejandro Valverde of Michal Kwiatkowski erbij, en die zijn gewoon rapper."

Support

Al in de winter sprak de ploegleiding van Team Sunweb met de renners af dat de grote namen uit de ploeg - Matthews, Dumoulin, Barguil en Wilco Kelderman - in bepaalde koersen ook voor elkaar zouden gaan rijden, zoals Dumoulin zondag voor Barguil zal doen.

"We hebben daar veel over gesproken en we hebben de renners ervan overtuigd dat we op ons sterkst zijn als ze honderd procent support aan elkaar verlenen op de momenten dat het moet. Dat is waar we proberen het verschil te maken", aldus Visbeek.

"We hebben nu nog geen voorjaarsklassieker gewonnen, maar dat gaat komen als ze zo samen blijven werken."

Luik-Bastenaken Luik is zondag iets na 10.00 uur begonnen met een eerbetoon aan de zaterdag overleden Michele Scarponi. De finish in Ans, een voorstadje van Luik, wordt verwacht iets voor 17.00 uur.