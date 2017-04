Peloton staat voor start Luik-Bastenaken-Luik stil bij dood Scarponi

De acht renners van Scarponi's ploeg Astana namen voor de officieuze start van 'LBL' op het Place Saint-Lambert in Luik plaats voor het peloton. Vervolgens klonk er een minuut van applaus, ter nagedachtenis aan de 37-jarige Italiaan.

Astana was zaterdag niet bij de ploegpresentatie voor Luik-Bastenaken-Luik, maar toen was al wel duidelijk dat de formatie uit Kazachstan zondag 'gewoon' zou starten bij de laatste voorjaarsklassieker van het jaar.

Scarponi kwam zaterdag om het leven bij een verkeersongeval. Tijdens een trainingsrit in zijn woonplaats Filottrano werd hij rond 8.00 uur geschept door een busje, waarna hij overleed.

De renner eindigde vrijdag nog als vierde in de Ronde van de Alpen en won maandag de eerste etappe in die Italiaanse rittenkoers.

Geschokt

Iedereen in de wielerwereld reageerde zaterdag geschokt op het plotselinge overlijden van Scarponi en ook zondag ging het voor de start van Luik-Bastenaken-Luik nog vooral over het treurige nieuws.

"Het is echt moeilijk; het overlijden van Scarponi is hét gespreksonderwerp aan tafel, iedereen is er beduusd van", zei Aike Visbeek, de ploegleider van Team Sunweb, tegen NUsport.

"Ik denk dat het in begin van de koers ook nog wel even lastig zal zijn voor de renners om zich volledig op de koers te richten, want er is eerst een rustige aanloop. Maar ik verwacht dat richting de heuvelzone de focus wel weer op de koers gaat."

Kampioen

Ploegbaas Aleksander Vinokourov zei zaterdag in "diepe schok" te zijn na de tragische dood van zijn pupil. "Hij was een groot kampioen. Het is een gigantisch verlies en ik heb geen woorden om mijn pijn te beschrijven."

"Hij betekende heel veel voor iedereen binnen het Astana-team. In deze ongelooflijke tijd van verdriet en rouw zijn wij er voor de familie van Michele."